Eestis pole kõigi abivajajate jaoks piisavalt psühholooge

Eesootav karmimate piirangutega kuu paneb muretsema ka vaimse tervise spetsialiste, sest juba praegu on psühholoogide järjekorrad erakordselt pikad ja ressurssi kõigi abivajajatega tegeleda napib, teatas esmaspäeval ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

Eesti Psühholoogide Liidu president Kariina Laas ütles, et ühelt poolt oskavad inimesed üha enam psühholoogi poole pöörduda, teisalt ongi pandeemia ja piirangute tõttu stressi- ja frustratsioonitase ühiskonnas kõrgem ning seetõttu aina kasvavad nii kliinikumidesse kui ka eravastuvõtule soovijate järjekorrad psühholoogi juurde.

"Tõepoolest, ka erafirmades ikka järjekorrad on juba mitmekuused. See on aasta esimene pool. Vanasti oli pigem nii, et aasta esimesel poolel oli ikkagi kuu aega maksimum, aga sai kiiremini, ja aasta teine pool läks käest ära. Praegu jääb mulje, nagu oleks aasta teine pool käes," rääkis Laas.

Laas tõdes, et üha kasvava nõudluse täitmiseks pole Eestis ka piisavalt tööjõudu.

Kriisi tõttu kuhjunud pingeid on Laasi sõnul märgata näiteks lapsevanematel, kes on pidanud töö kõrvalt ka õpetajarolli täitma. Ent enim mõjutab olukord vaimselt muidugi riskirühma.

Tihti just eakate muresid kuulav Tartu Maarja koguduse hingehoidja Lea Saar tõdes samuti, et kui sisuliselt terve aasta pole saadud käia ei raamatukogus ega avalikel üritustel, sealhulgas jumalateenistusel, siis see mõjub rängalt.