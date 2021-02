Eha Võrk: eestimaalase soov näpud mulda pista on säilinud

"Taotluste hulk on kasvanud, sest roheline liikumine saab päev-päevalt hoogu juurde," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Nõukogude aega meenutades tuleb meelde, et inimesed käisid suvilates, täna väga paljudel enam aiamaid ja suvilaid ei ole, aga eestimaalase soov näpud mulda pista on säilinud."

"Taotluste hulk on kasvanud, sest roheline liikumine saab päev-päevalt hoogu juurde," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Nõukogude aega meenutades tuleb meelde, et inimesed käisid suvilates, täna väga paljudel enam aiamaid ja suvilaid ei ole, aga eestimaalase soov näpud mulda pista on säilinud."

Võrk rääkis saates Tallinna Panoraam kogukonnaaedade toetustest. Tänavu saabus 23 toetussoovi kogukonnaaia rajamiseks.

"Ma loodan, et kõik saavad toetust, aga alati kahjuks on olukord, kus taotlejaid on rohkem kui raha," tõdes abilinnapea. Ta lisas, et innustunud aiapidajate arvu kasv on ainult tore. 23 taotlust on abilinnapea sõnul pea 100% rohkem kui oli eelmisel aastal.

"Ma loodan, et järgmisel aastal arvestatakse seda ka eelarves ning eraldatakse kogukonnaaedadele rohkem raha," ütles abilinnapea. Ta möönis, et peamine on ikkagi soov neid aedu rajada ja seal toredates aedades tegutseda.

Võrk tõdes, et palju huvi on ka nooremate seas. "Aga huvi ei ole sellisel määral, et pärast toodang salve panna, vaid just hobiaiandus: kuidas salatit kasvatada ja paar tomatitaime panna," rääkis ta.

Võrgu sõnul on hobiaiandus rõõmu ja naudingut pakkuv teraapiline tegevus. "Kogukonnaaial on ka omamoodi suhtlemise eesmärk, sest kogukonnaaed tähendab seda, et kogukonna inimesed saavad kokku ja toimetavad koos kogukonnana," ütles ta.

Võrk soovitas praegust aastaaega, mil maa kaetud paksu lumega ning külm näpistab, kasutada ideede sõelumiseks ja kavandite ettevalmistamiseks. "Üks väga oluline osa on mõttetalgud, et mida suvel teha," ütles abilinnapea. Samas tuletas ta meelde, et osade taimede ettekülv toimub juba praegu, nii et tegelikult saab asuda aia nimel tegutsema, sest Võrgu sõnul on kohe-kohe saabumas tomatite ettekülvi aeg.

Kõik, kes tahaksid kogukonnaaia rajamisel nõu, saavad seda Võrgu sõnul linnaspetsialistidelt alati. Samas jagab linn ka rahalist toetust — nii aia rajamiseks, näiteks kastide tegemiseks, mulla ostmiseks, aga ka näiteks valdkonna põhiste loengute korraldamiseks — selleks on tegevusetoetus.

Kuigi tähtaeg taotluse esitamiseks on möödas, siis linna allasutused: koolid, lasteaiad jm, kes tahavad aeda teha hariduslikel eesmärkidel, saavad taotlusi esitada 15. veebruarini.