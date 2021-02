Ekspert: peagi võib koroona tõttu päevas haiglaravi vajada 70 inimest

Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles, et peagi võib koroonaviiruse tõttu päevas haiglaravi vajada 70 inimest.

Fischeri sõnul mõjutab haiglaolukorda muuhulgas see, kui kiiresti haiglatest koroonahaigeid koju saadetakse. "Viimase nädalaga on 50 inimest päevas haiglasse läinud. Nüüd näitavad prognoosid, et võib 70 inimest päevas haiglasse sattuda," selgitas Fischer.

Ehk siis haiglaravi vajavate patsientide arv võib järsult tõusta 500-lt 700 peale. "Kas ta nüüd nädalaga sinna suundub, seda ma ei julge väita, aga sinna ta suundub küll," lausus professor Fischer.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule selgitas Postimehele, et haiglad jälgivad prognoose. "Haigestumuse pidev kasv teeb väga murelikuks," lisas Sule.

Küsimusele, et kas 1000 haiglaravi vajavat koroonapositiivset võiks viia olukorrani, mil tuleb plaaniline ravi sulgeda, vastas Sule, et seda ei ole võimalik nii öelda. "Olukorda tuleb dünaamiliselt jälgida, kuna ühiskonnas ei ole valmisolekut, et me pühenduks ainult ühte tüüpi haigetele," põhjendas ta.

Niisiis jälgitakse haiglaravi võimekust igal ravitasandil ning vajadusel liigutatakse koroonapatsiente teistesse haiglatesse.

"Kui me vaatame testimise kuupäeva järgi, siis on 1000 piir juba ületatud. 17. veebruaril oli 1089 koroonapositiivset," nentis Fischer. "Arvestades trendi, siis võib oodata küll, et meil nakatumised väiksemaks niipea ei lähe," lisas ta.