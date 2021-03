Ekspertide soovitusel AstraZeneca vanusepiir kaob

Nüüd, olles tutvunud täiendavate teadusuuringutega, otsustas ka Eesti immunoprofülaktikakomisjon, et alus vanusepiiri kaotamiseks on olemas ning edaspidi võib ka seda vaktsiini süstida kõigile täisealistele, vanusest olenemata.

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon otsustas, et teadusuuringud toetavad AstraZeneca vaktsiinilt vanusepiiri kaotamist, samuti on nende ettepanek pikendada nii AstraZeneca kui ka Pfizer/BioNTechi kahe vaktsiinidoosi vahelist aega, vahendas BNS ERR-i.

Kui seni on Eesti süstinud AstraZeneca vaktsiini üksnes kuni 70-aastastele, sest varasemates vaktsiiniuuringutes polnud vaktsiini mõju või selle puudumist vanemaealistele piisavalt uuritud, siis nüüd, olles tutvunud täiendavate teadusuuringutega, otsustas ka Eesti immunoprofülaktikakomisjon, et alus vanusepiiri kaotamiseks on olemas ning edaspidi võib ka seda vaktsiini süstida kõigile täisealistele, vanusest olenemata.

See seab Eestis seni kasutusel olevad kolm vaktsiini kõik ühele pulgale, sest seni oli AstraZeneca puhul ainsana soovitus seda eakatele mitte manustada. "Peaksime võimalikult kiiresti võimalikult palju oma inimesi vaktsineeritud saama," kommenteeris komisjoni liige, teadusnõukoja juht Irja Lutsar otsust.

Lisaks otsustas komisjon, et teadusuuringud annavad aluse pikendada nii AstraZeneca kui ka Pfizer/BioNTechi vaktsiinidooside vahele jäävat aega.

AstraZeneca on oma ravimilehele märkinud, et kahe süsti vahe peaks jääma 4-12 nädala vahele. Eesti on seni rakendanud kuldset keskteed ehk meil jäetakse kahe doosi vahele kaheksa nädalat. Edaspidi aga pikeneb see 12 nädalale.

Pfizer/BioNTechi kahe doosi vahe pikendatakse seniselt kolmelt nädalalt kuuele.