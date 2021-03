EL kiitis heaks Johnson & Johnsoni koroonavaktsiini kasutamise

"Selle hulga doosidega, mida me tellisime, saame vaktsineerida EL-is kuni 200 miljonit inimest sel aastal," sõnas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euroopa Liit andis neljapäeval loa USA farmaatsiahiiu Johnson & Johnson ühedoosilise koroonavaktsiini kasutamiseks pärast seda, kui Euroopa ravimiamet (EMA) sellele heakskiidu andis, vahendas BNS.

"Turule tuleb rohkem ohutuid ja tõhusaid vaktsiine," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Twitteri säutsus. "Me just andsime loa Johnson & Johnsoni vaktsiini kasutamiseks Euroopa Liidus. Selle hulga doosidega, mida me tellisime, saame vaktsineerida EL-is kuni 200 miljonit inimest sel aastal," lisas ta.

EMA on kasutusloa andnud juba Pfizer/BioNTechi, Moderna ja AstraZeneca/Oxfordi koroonavaktsiinile.

EMA ütles neljapäeval avalduses, et J&J koroonavaktsiini võib kasutada üle 18-aastaste inimeste vaktsineerimiseks. Vaktsiini tõhusus on umbes 67 protsenti. Enamik kõrvalmõjusid on tavaliselt kerged või mõõdukad ning kaovad paari päeva jooksul. Kõige tavalisemad kõrvalmõjud on valu süstimiskohas, peavalu, väsimus, lihasevalu ja iiveldus.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) andis J&J kaitsesüstile kasutusloa veebruari lõpus. Tervishoiueksperdid loodavad, et ühesüstine vaktsiin aitab vaktsineerimisprogramme kiirendada, seda eriti nakkavamate viirusetüvede valguses.

Euroopa Liidu immuniseerimiskava on edenenud aeglaselt ja blokk jääb kaugele maha riikidest nagu Iisrael, Suurbritannia, Tšiili ja USA.

Euroopas leidis läinud nädalal kinnitust miljon uut koroonaviiruse juhtu, mida oli 9 protsenti rohkem kui nädal varem ja mis tegi lõpu kuus nädalat kestnud langusele. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa büroo süüdistas selles uusi viirusetüvesid, sealhulgas Suurbritannia oma.

Ettevõte loodab sel aastal toota umbes miljard doosi. Firma vaktsiini on heaks kiitnud ka Kanada ja Bahrein.