Elron muutis veebist piletiostu veelgi mugavamaks

Elron lisas piletimüügisüsteemi maksekaardi salvestamise funktsiooni, mis võimaldab pileti eest tasuda senisest kiiremini. Lisaks uuenes 1. klassi istekohtade valiku vaade, et reisijatel oleks kohtade asukoht rongis lihtsamini ja selgemalt leitav.

"Veebist piletiostu osakaal järjest suureneb ning eriti praegusel ajal on kontaktide vältimise huvides just veebist pileti etteostmine parim variant. Selleks, et piletiost oleks reisija jaoks veelgi mugavam ja lihtsam, oleme teinud täiendavaid arendusi," tõi Kongo esile.

"Pileti eest mugavamaks maksmiseks on nüüdsest kõigil Elroni kasutajakonto loonud reisijatel võimalik veebist piletit ostes salvestada oma pangakaardi andmed, et järgmise ostu puhul oleks protsess juba automaatsem ja pileti eest saaks tasuda vaid ühe klikiga," selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht.

Kasutajakontol on ka teisi eeliseid. See võimaldab rongireisijal tasuda veebis ka oma sõidukaardil oleva rahaga, vajadusel hallata enda või oma pereliikmete sõidukaarte (nt saab kaardi kadumisel kaardi ise sulgeda) ning vaadata kehtivaid pileteid ja ostuajalugu. Samuti on pileti kontrollimiseks esitamine otse kontolt mugavam, sest eraldi pdf-faili avada ei ole tarvis.

Uuendusi on ka 1. klassi pileti ostjatele. "Kuigi ka seni sai kaugliinidel 1. klassi sõidupiletit ostes valida endale sobiva istekoha, siis alati ei olnud kõigile arusaadav, kas konkreetne koht asub rongi esi- või tagaosas. Nüüdne uus vaade võimaldab istekohtade asukohta selgemini mõista, sest reisija näeb nii rongi sõidusuunda kui ka 1. klassi asukohta rongis," kirjeldas Kongo uuenenud piletiostu vaadet.

Ta lisas, et tavapileti soetamisel suuri muutusi ei ole, kuna kindla istekoha saab valida vaid 1. klassis sõitev reisija.