Rong on turvaline transpordiviis ka viiruseperioodil, sest rong on avaram, istmevahed laiemad ning võimalik on hoida kaasreisijast siiski ka mõningast vahet.

Seoses COVID-19 viiruse laienenud levikuga tuletab Elron meelde, et rongiga reisimine on ohutu, kui reisijad käituvad vastutustundlikult, pestes või desinfitseerides käsi ning kandes ühistranspordis maski.

"Kõik Elroni klienditeenindajad kannavad rongis maski, et vähendada võimalikku viiruse levikut ja ohtu nakatuda. Samamoodi palume kõigil reisijatel pidada kinni ühistranspordis maskikandmise kohustusest, sest see on ainus võimalus, kuidas saame hoida reisid toimimas ning nii kaasreisijad kui ka meie rongipersonali tervena," rõhutas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Ta lisas, et Elroni ronge puhastatakse igapäevaselt põhjalikult ning sõltuvalt rongireisi graafikust puhastatakse reisi lõppedes rongis olevad kontaktpinnad, et vähendada potentsiaalset piisknakkuse levikut.

"Kõikides rongides on reisijatele tagatud nii käte desinfitseerimise kui ka kätepesu võimalus – palume kindlasti reisijatel seda kasutada, et suurendada nii enda, kaasreisijate kui ka rongipersonali ohutust," selgitas Adamberg ja lisas, et haigusnähtudega reisijatel tasub enda reis edasi lükata.

Rong on turvaline transpordiviis ka viiruseperioodil, sest rong on avaram, istmevahed laiemad ning võimalik on hoida kaasreisijast siiski ka mõningast vahet. "Samuti on kõikides rongides korralik õhuvahetus ning tagatud pidev välisõhu juurdevool," sõnas Adamberg.

Elron palub reisijatel soetada sõidupilet ette veebist, et seeläbi vähendada rongis kontaktide arvu. "Rongis palume pileti ostmisel vältida sularaha ning eelistada võimalusel kontaktivaba viipemakset," rõhutas Adamberg.