Elroni rongides muutuvad tallinlaste sõidusoodustuse tingimused

Alates kolmapäevast, 24. märtsist saavad tallinlased Elroni rongis tasuta sõitu valideerida ainult piletimasinas. Klienditeenindaja juures tasuta sõiduõigust enam valideerida ei saa.

"Seni oli Tallinna linna ja Elroni vahel sõlmitud koostööleping, mille alusel said rahvastikuregistrijärgsed tallinlased Tallinna piires ehk I tsoonis sõita Elroni rongides tasuta, kui isikustatud Ühiskaart oli valideeritud piletimasinas või Elroni klienditeenindaja juures. Sel aastal soovis Tallinn, et tasuta sõidu õigus kehtib vaid juhul, kui Ühiskaart on valideeritud piletimasinas, sest piletimasina hinnad on soodsamad," sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kongo nentis, et ühelt poolt on linna otsus tervitatav, sest seeläbi väheneb linnasisestel liinidel klienditeenindajate koormus, eriti populaarsematel väljumistel. Täpsustub ka sõitjate statistika, kui valideerimine tehakse õiges peatuses, mitte hetkel, kui teenindaja reisijani jõuab. Teisalt nõuab muudatus osade sõitjate harjumuste muutmist ja võib tuua kaasa ebameeldivusi, kui sõit on valideerimata ning tuleb minna teistkordselt piletimasina juurde. Kui piletimasinat ei soovita kasutada, tuleb osta täishinnaga pilet. "Seega palun kõigil tallinlastel kohe rongi sisenedes enda sõiduõigus piletimasinas valideerida, täpselt nagu linna bussides, trollides ja trammides. Suurem osa sõitjatest teeb seda juba praegu," oli Kongo tänulik.

Linna piirest kaugemale sõites saavad tallinlased jätkuvalt osta soodsama pileti.

"I tsoonist ehk Tallinnast välja reisides saab Ühiskaardi soodustusega üksikpileteid osta rongist lisaks piletimasinale ka klienditeenindajalt. Küll aga on piletimasinast Elroni sõidukaardiga tasumisel pileti ostmine reisijale kasulikum, sest hind on 10% soodsam," täpsustas Kongo tallinlastele kehtivaid võimalusi.

Perioodipileteid on võimalik osta pilet.ee lehelt, seal langetasime hiljuti just tallinlaste 30 päeva piletite hindasid.