"Mina oma väikeste lastega suusatasin omal ajal suure lustiga Järve küngastel. Mulle ei meeldi, kui vanem peab lapse õue tõukama," ütles terviseedendjaa Ene Tomberg.

"Laps peab olema nii kasvatatud, et ta ise tahab õues olla! See tähendab, et ta on juba väiksest saati värske õhu ja õuega harjunud. Kui väljas paistab päike ja on tuulevaikne, võib ta vabalt ka 15 külmakraadiga õue minna. Kuni kümneaastane küsib tavaliselt ise õueminekuks luba. Ta tahab teiste tüdrukute-poistega mängida, kelgutada ja igast lumevallist alla sõita. Laseme tal seda teha! Lapsed tahavadki lumes karata. Mäekünkaid alla kihutamiseks on ju igas linnaosas. Jalanõud olgu seejuures sellised, mis kohe ei vetti ja kus sees soe villane sokike. Kubujussiks ei maksa lapsi teha, neil peab olema ikka mugav õues liikuda. Suule seotud sall näiteks läheb kohe niiskeks ja härma ja see võib kaasa tuua ohatise," tõdes kogenud terviseedendaja.