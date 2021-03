Erki Savisaar taunib Kalle Grünthali vaktsineerimisvastasust

"Eesti on hetkel raskemas olukorras kui ükski teine riik maailmas ja praegu peaksime kõik ühiselt pingutama, et COVID-19 kriis seljatada," märkis Erki Savisaar.

"Eesti on hetkel raskemas olukorras kui ükski teine riik maailmas ja praegu peaksime kõik ühiselt pingutama, et COVID-19 kriis seljatada," märkis Erki Savisaar.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Erki Savisaar taunib EKRE poliitiku Kalle Grünthali vaktsineerimisvastast avaldust.

"EKRE poliitiku Kalle Grünthali avaldus, kus ta kutsub inimesi üles vaktsineerimisest loobuma on vastutustundetu ja teeb häbi tervele parlamendile. Rahvasaadikutelt eeldaks tasakaalukat ja argumenteeritud debatti. Eesti on hetkel raskemas olukorras kui ükski teine riik maailmas ja praegu peaksime kõik ühiselt pingutama, et COVID-19 kriis seljatada," märkis Erki Savisaar.

Savisaare sõnul käis veel aasta tagasi Grünthal istungitel kileülikonna, kummikinnaste ja kaitsemaskiga, rõhutades ohutuse tähtsust. "Nüüd, pärast opositsiooni langemist, on Grünthali seisukohad kardinaalselt muutunud. Tuletan meelde, et praegu on mängus inimelud ega ole kohane teha poliittsirkust," leidis ta.