Esmaspäevast saab esitada tuludeklaratsioone

Esmaspäevast saab maksu- ja tolliametile (MTA) hakata esitama tuludeklaratsioone. MTA soovitab inimestel kindlasti mitte esimestel nädalatel büroodesse kohale rutata, kuna tekkida võivad pikad järjekorrad.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb oodata õues, büroodesse lubatakse inimesi vastavalt teenindajate arvule. Sisenedes tuleb kanda maski.

Kannatust tasub varuda ka infotelefonile helistades ning elektroonilise deklaratsiooni esitajatel – varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus süsteemidele väga suur ja seetõttu ei saa kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda.

"Kiiret ei ole, tuludeklaratsiooni on aega esitada 30. aprillini," ütles MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Grete Urbel pressiteates.

"Enammakstud tulumaksu tagastamine toimub samamoodi kui varasematel aastatel – kui deklaratsioon on korras ning ei vaja kontrolli või lisadokumentide esitamist, laekub raha paari nädala jooksul. Seejuures ei olene tagastamise kiirus otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast," ütles ta.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Eriolukorra ajal töötukassast saadud töötasu toetus on deklaratsioonil eeltäidetud ja võib mõjutada maksuvaba tulu suurust.

Tänavu on lisatud ka info MTA hinnangul maksustamisele kuuluva kinnisvara müügi ja metsatehingute kohta. Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust võib maha arvata kuni 5000 eurot.

Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada.

Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat lapse maksuvaba tulu vähendatakse lapse aastatulu võrra. Lapse aastatulu hulka arvatakse ka äriühingult saadud dividendid ja muud väljamaksed. Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni toitja kaotuse korral. Alaealise eest esitab vajadusel tuludeklaratsiooni tema vanem või eestkostja.

Välisriigist tulu saamisel võetakse Eesti tulust mahaarvamisi arvesse sõltumata välisriigis saadud tulu osakaalust.

Alates eelmise aasta 1. juulist on laevapere liikme tasu maksustatav teatud tingimustel tulumaksuga null protsenti, selle arvel mahaarvamisi teha ei saa.

"Eeltäitmistega soovime muuta tulude deklareerimist inimestele veelgi kiiremaks ja mugavamaks," ütles Urbel. "Aga see ei kaota inimese enda vastutust – eeltäidetud osad tuleb kindlasti üle kontrollida ja vajadusel muuta. Näiteks unustatakse tihti kontrollida, kas kõik koolituskulud on eeltäidetud või läheb meelest, et oma eluasemelaenu intresside info peab inimene ise pangast MTA-sse saatma," lisas ta.

Teist aastat järjest saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa.

Samuti on võimalik jätta enammakstud tulumaks ettemaksukontole maamaksukohustuse katteks.

MTA asub enammakstud tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist neile, kes deklareerisid oma tulud elektrooniliselt ja 19. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1. oktoober.

Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Tuluvahemikus 14 400 kuni 25 200 eurot väheneb maksuvaba tulu nullini.

Oodata on enam kui 750 000 deklaratsiooni esitamist, eelmisel aastal tagastas MTA enam makstud tulumaksu 189 miljonit eurot, inimestel tuli tulumaksu juurde tasuda kokku 58 miljonit eurot.