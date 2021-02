ETTEVAATUST! Pirita jõejääle mineja seab ohtu oma elu

"Pirita jõe jääle minek on eluohtlik, sest läbivajumise oht on suur," hoiatas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat ja lisas, et kuigi on olnud krõbedaid külmakraade, tuleb arvestada, et vooluveekogu jäätub ka miinuskraadidega aeglaselt.

Pirita päästeameti töötajad mõõtsid pühapäeval Pirita jõe jää paksuseks kohati vaid 8 sentimeetrit, jõejääle minek on keelatud.

Nädalavahetusega on Pirita jõe jää kattunud jalgradadega ja osa inimesi eelistab jõge ületada mööda jääd. Samuti on sisse tallatud korralik jalgtee piki jõge ja jõel on isegi suusatatud, pea iga päev on näha kalastajaid.

"Pühapäeval mõõtsid päästekomando töötajad Pirita jõejää paksust kolmes kohas ja märkisid kõik mõõdetud kohad jääkaardile punaseks ehk eluohtlikuks," sõnas Liinat. Kõige ohtlikum on jääle minna jõe suudmealal, kus lumeseguse jää paksus on vaid 8–12 cm. Kalda ääres on jää kihiline ja kihtide vahel vesi. Teistes punktides mõõdeti jää paksuseks 9–14 sentimeetrit.

"Pirita jõe jääle minek on eluohtlik, sest läbivajumise oht on suur," hoiatas Liinat ja lisas, et kuigi on olnud krõbedaid külmakraade, tuleb arvestada, et vooluveekogu jäätub ka miinuskraadidega aeglaselt. Pealegi on jääl paks lumekiht ja selle alla ei pruugigi tekkida nii paksu jääd, et jääleminek oleks turvaline.

Jääle tohib minna alles siis, kui selle paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Inimest kannab "terve" jää, milles pole lõhesid ega pragusid ning mille väljanägemine on ühtlane ja sile. Kui märkate hädalist või vajate abi, tuleb helistada hädaabinumbril 112. Päästeameti informatiivse jääkaardi leiab Google'i kaardirakendusest.