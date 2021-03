Ettevõtlusakadeemiad aitavad tõsta ettevõtjate teadmisi

"Targa majanduse suunal liikumisel on ettevõtjatel arukas panustada teaduspõhisele lähenemisele," sõnas Tallinnas ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonda kureeriv abilinnapea Aivar Riisalu.

Tallinna ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid Eesti ülikoolidega koostöös korraldatavatele seminaridele, mis jagavad teadmisi äritegevusega seonduvatel teemadel ja aitavad kasvatada ettevõtjate oskusi.

Juba neljandat aastat teeb Tallinna ettevõtluskeskus koostööd kolme Eesti suurima ülikooliga, korraldades ühiselt ettevõtjatele igakuiselt lühiformaadis seminare äritegevusega seonduvatel teemadel. Seminaride sisu tugineb ülikoolide parimatele kompetentsidele, suunates tähelepanu nii valdkondlikele uurimustele, vajalikele teadmistele, uutele arenguvõimalustele kui tänapäevaste tehnoloogiate rakendamisele.

Seminaride sarjad jagunevad kolmeks: "Majandusakadeemia" koostöös Tartu Ülikooliga, "Ettevõtlusakadeemia" koostöös TalTechiga ja "EXU akadeemia" koostöös Tallinna Ülikooliga. Aasta jooksul viiakse läbi ligi 30 ettevõtlusalast lühiseminari pea 1300 osalejale.

Lisaks harivale aspektile on akadeemiate eesmärk lähendada omavahel teadusasutusi ja ettevõtjaid ning laiendada mõlemapoolset koostöövõrgustikku.

Tallinnas ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonda kureeriva abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on üks kohaliku omavalitsuse rolle ettevõtluse edendamisel erinevate osapoolte kokku viimine. "Targa majanduse suunal liikumisel on ettevõtjatel arukas panustada teaduspõhisele lähenemisele", sõnas Riisalu. "Just siin on mõistlik omada asjalikku sidet teadusasutustega, kus on võimalik uute teemadega süvitsi minna ja arendustegevusse sisendit saada."

Tallinna ettevõtluskeskuse ja ülikoolide koostöös korraldatavad akadeemiad on ettevõtjatele ning ettevõtlushuvilistele tasuta. Nii kevad- kui sügishooajal on võimalus valida kuni 15 erineva seminari vahel, mis jagunevad viie kuu vahel.

Just lai valikuvõimalus teemade osas ning seminari paaritunnine lühiformaat veebivormis peaksid hästi sobituma ettevõtjate kiiresse ajagraafikusse esmase ülevaate saamiseks. Süvitsi minekuks pakub iga ülikool oma valdkonnast lähtuvalt võimalusi nii täiendõppeks kui oma toote või teenuse arenduseks.

Juba 18. märtsil toimub järjekordne Ettevõtlusakadeemia seminar koostöös TalTechiga teemal "Kuidas luua iduettevõtte brändi ehk kuidas teha oma firmast bränd ja panna inimesi sind uskuma?" Seminari viib läbi ettevõtte Boost Yourself tegevjuht ja TalTechi digiturunduse lektor Teet Torim, kes tutvustab digiturunduse kanalite teadliku valimise põhimõtteid eesmärgiga kasvatada ja hoida püsiklientide baasi.

Kõigi kavas olevate akadeemiate kohta leiab infot Tallinna ettevõtluskeskuse veebilehelt www.tallinn.ee/ettevotjale. Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.