Eurobaromeeter: Eesti elanikud suitsetavad aina vähem

Eurobaromeetri värske uuringu järgi suitsetavad Eesti elanikud võrreldes varasemaga aina vähem ja igapäevaste suitsetajate osakaal on langenud 18-protsendini.

2020. aasta andmeid 2017. aastaga võrreldes on suitsetajate osakaal vähenenud 5 protsendi võrra ja 2006. aastaga võrreldes 15 protsenti.

"Suitsetamisest loobumine on üks mõistlikumaid tegusid, mida inimene oma tervise heaks teha saab. Suitsetamisest tingitud tervisekahjustused röövivad suitsetajatelt eluaastaid ja perekondadelt lähedasi. Kuigi suitsetamisest on väga raske loobuda, siis üha enam Eesti suitsetajatest on sellega edukalt hakkama saanud," ütles MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti tegevjuht Ingmar Kurg.

Euroopas on igapäevaseid suitsetajaid keskmiselt 23 protsenti elanikkonnast. Kõige enam on igapäevaseid suitsetajaid Kreekas ehk 42 protsenti, Bulgaarias 38 protsenti, Horvaatias 36 protsenti, Lätis 32 protsenti ning Tšehhis ja Rumeenias mõlemas 30 protsenti. Kõige vähem on igapäevaseid suitsetajaid Rootsis ehk 7 protsenti, Hollandis ja Ühendkuningriigis mõlemas 12 protsenti, Soomes 15 protsenti ning Taanis 16 protsenti. Eesti ja Iirimaa jagavad 18 protsendiga igapäevaste suitsetajate osakaaluga 6.-7. kohta Euroopa kõige vähem suitsetavate riikide edetabelis.