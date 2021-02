Euroopa Parlament: COVID-19 vaktsiinide tootmist peab kiirendama

Mitmed parlamendiliikmed leidsid, et EL alahindas vaktsiinide massitootmise väljakutseid ning et nüüd tuleb esmajärjekorras leida konkreetseid viise tootmise kiirendamiseks.

Euroopa Parlament leiab, et koroonavaktsiinide tootmist peab kiirendama, vahendas BNS.

Täna toimunud täiskogu arutelul EL-i Nõukogu eesistujariigi Portugali ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga olid peateemadeks EL-i vaktsineerimisstrateegia viimased arengud ning pandeemia hetkeolukord.

President von der Leyen kaitses EL-i valikut tellida vaktsiine ühiselt. Lisaks toonitas ta, et otsus mitte teha järeleandmisi vaktsiinide ohutuse ja tõhususe osas oli ainuõige. Samas möönis von der Leyen, et tehtud vigadest tuleb õppida, sest võitlus viirusega ei ole lõppenud.

Paljud parlamendiliikmed rõhutasid, et EL-i otsused sõlmida ühised vaktsiinilepingud ja tagada kodanike õigused ja ohutus on olnud õiged. Mitmed kõnelejad rõhutasid, et EL peab töötama ka selle nimel, et tagada vaktsiinide õiglane jaotus kogu maailmas, sest COVID-19 oht on möödas alles siis, kui olukord kõigis riikides normaliseerub.

Mitmed parlamendiliikmed leidsid, et EL alahindas vaktsiinide massitootmise väljakutseid ning et nüüd tuleb esmajärjekorras leida konkreetseid viise tootmise kiirendamiseks. Arutelus tõsteti esile ka seda, et EL peab tõkestama vaktsiinide kohta levivat väärinformatsiooni ning tagama läbipaistvuse, mis aitaks suurendada usaldust.

Kuna vaktsiinilepingute ja -tootmisega on seotud väga suured avaliku sektori investeeringud, kutsusid mitmed saadikud üles tõhustama parlamentaarset kontrolli vaktsiinistrateegia rakendamise üle, sealhulgas kõlas ka ettepanek moodustada Euroopa Parlamendi uurimiskomisjon.

Jaanuaris toimunud täiskogu arutelul avaldasid parlamendiliikmed laialdast toetust EL-i ühisele lähenemisele võitluses pandeemiaga ning nõudsid COVID-19 vaktsiinilepingute ja vaktsiinide kasutuselevõtu täielikku läbipaistvust.