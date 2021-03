Facebook ja WHO alustavad kampaaniat COVID-19 teemalise valeinfo vastu

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Täna käivitab Facebook koos WHO ja selle erinevate faktikontrollipartneritega Euroopas ühise kampaania, mis kannab nime "Üheskoos COVID-19 puudutava valeinfo vastu". Facebook eemaldab oma platvormilt valeinfo vaktsiinide kohta.

COVID-19 kriisi vältel on Facebook seadnud endale eesmärgiks inimesi ühendada ja vähendada väärinfo levikut oma platvormidel. Eelmisel kuul teatas ettevõte, et alustab ühe oma suurima ülemaailmse kampaaniaga, et toetada COVID-19 vaktsiine puudutava usaldusväärse ja faktipõhise info levikut. Facebook eemaldab oma platvormilt valeinfo vaktsiinide kohta ning vähendab ebatäpse terviseinfo levitamist.

Täna käivitab Facebook koos WHO ja selle erinevate faktikontrollipartneritega Euroopas ühise kampaania, mis kannab nime "Üheskoos COVID-19 puudutava valeinfo vastu". Tegevused laienevad inimestele kogu Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis ja Islandil, samuti Türgis ning Lähis-Ida ja Aafrika regioonis laiemalt. Kampaania käigus ilmuvad platvormile graafiliselt kujundatud nõuanded, mis õpetavad inimesi valeuudiseid märkama ja ära tundma.

Valeinformatsiooniga seotud teemade selgitamiseks luuakse spetsiaalne veebisait, mis on saadaval nii inglise, prantsuse, itaalia, saksa, hispaania, poola kui ka türgi keeles. Veebileht tutvustab Facebooki valeinfo eemaldamise protseduure ning peaks tooma ka suurema läbipaistvuse platvormi Remove-Reduce-Inform strateegia osas, samuti selgitatakse veebilehel Facebooki kogukonnas aktsepteeritud standardeid ning jagatakse infot, milliste sammude abil võideldakse valeuudiste vastu ülemaailmsete sündmuste käigus, näiteks COVID-19 kriisis, aga ka valimiste ja kliimamuutustega seotud teemadel.

Facebooki sõnul on nii kestva COVID-19 kriisi jooksul kui ka edaspidi plaanis tihedat koostööd valdkonna juhtivekspertide ning platvormi kasutajatega jätkata, et võtta ette jõulisi samme valeinfo leviku takistamisel. Samuti on plaanis luua täiendavaid ressursse, mis toetavad inimesi veebis leviva sisu uurimisel, aidates neil otsustada, mida lugeda, millist infot usaldada ja mida jagada.