"Loodame peagi algust teha Tallinna Linnateatri peamaja ehitamise töödega. See on sajandi ehitus ja juba homme ootame ettevõtete pakkumisi ehitamiseks," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk. "Teater saab täiesti uue 130 kohaga black box’i, Põrgulavale lisandub täiendavalt 190 istekohta ning suvelavale lisandub ca 300 täiendavat istekohta."



Tallinna linn valmistub ehitama Tallinna Linnateatrile uusi hooneid ehk IX kvartali väljaehitamiseks, millega lisandub koos suvelavaga publikule 620 kohta.

"Üks osa ehk hoone Linnateatri suurest arendusprojektist on juba avatud – nii valmis möödunud aasta sügisel Suur-Sõjamäel uus tootmiskompleks. Peamaja asub aga vanalinna toredas ajaloolises piirkonnas, niinimetatud IX kvartalis," lausus abilinnapea Eha Võrk.

Pakkumiste esitamise tähtaeg Tallinna Linnateatri IX kvartali ehitushankele on homme, 18. veebruaril.

Linnateatri rekonstrueerimiseks esitati arhitektuurivõistlusele 2018. aastal 13 osalemistaotlust ja ideekavandit. Linnateatri uue maja ja sisehoovi arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto AB töö "Paviljon", mille autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson ja Martin McLean. Võidutöö loob teatrimaja sisehoovi lavatorn-paviljoni, mille katuse saab publiku jaoks kasutusele võtta.

Hoovi paigutus tähendas suurt väljakutset

Žüriile meeldis võidutöö juures eriti publikuala, aga ka teatrisaal. Publikuala on valgusküllane, avar, huvitavalt liigendatud ja terviklik. Teatrisaal on suure sügavusega, avatud ja avar. Samas on inimene näitlejale väga lähedal. Saali eripära on, et see saab olla nii kammerlik kui ka suure saali mõõtmetega.

Võistlus pidi selgitama, kuidas saaks linnateater vastu võtta suuremat hulka publikut, säilitades samas talle omase atmosfääri. Uuendustega kasvab linnateatri publiku arv kuus seniselt 6000-lt kuni 10 000 külastajani. See peaks kahandama väga linnateatri väga nõutud etenduste piletijärjekorda.

Maarja Kase sõnul pakkus linnateatri hoovi paigutus suurt väljakutset. "Õueala taheti kasutada võimalikult eri moodi ja ka suvelavastuste tarbeks," selgitas Kask. "Vanem hoonevöö pidi säilima koos uusarhitektuuriga."

Siiani pidi publik Põrgulava saali etendust vaatama minnes läbima nii-öelda pudelikaela, milleks on kitsas koridor, kus maksimaalselt mahtus üks inimene korraga liikuma. Uues lahenduses on need koridorid küll ka maa all, aga päevavalgusest küllastunud.

Tänavalt tekib ka vaade maa-alustesse ruumidesse. Uuendustega saab korda ka kogu linnateatri kvartali hoonestus.

Andrus Vaarik: teater on demokraatlik paik, mida kõik peavad saama külastada

Juba kolm aastat tagasi kui selgus tõsiasi, et linn annab eelarvest raha linnateatri laiendamiseks, tundis näitleja Andrus Vaarik rõõmu, et teatrile selja pööranud huvilisedmahuvad nüüd taas etendusi vaatama tulla. "Praegu anname etendusi väikestes saalides, mida mina ise kutsun sahvriteks," mainis Vaarik. "Näitlejal on seal küll väga mugav mängida, aga ruumide väiksus loob kunstliku piletite defitsiidi. Tean, et paljud inimesed lausa vihkavad linnateatrit, sest neile tundub alandav piletit jahtida ja ikkagi alati ilma jääda."

Suurem mängusaal on Vaariku meelest vajalik just publikule. "Paljud inimesed tahavad nautida just selliseid etendusi, nagu pakub linnateater," nentis ta. "Teater kui ühiskonna demokraatlik institutsioon peab olema paljudele kättesaadav. Teater peab olema kõigi jaoks olemas siin ja praegu. Kui nüüd tuleb kaks saali juurde, on neid kokku juba seitse, ja siis laieneb kindlasti ka repertuaar, igaühes mängitakse ju paari-kolme lavastust."

Uus teatrikompleks peaks valmima 2023. aastal

"Teater saab täiesti uue 130 kohaga black box’i, Põrgulavale lisandub täiendavalt 190 istekohta ning suvelavale lisandub ca 300 täiendavat istekohta. Kokku koos suvelavaga lisandub teatrile 620 täiendavat mängukohta,“ täpsustas Võrk. "Arenduse kogumaksumuseks on kavandatud 28,4 miljonit eurot ja uus teatrikompleks peaks valmima 2023. aastal.“

Tallinna Linnateatri arendusprojekti eesmärk on rajada uued teatrisaalid ja uuendada praegusi saale. Selleks rajatakse muinsuskaitse nõudeid arvestades aadressile Lai tänav 23 kaks uut hoonet ja rekonstrueeritakse teatri kõigist hoonetest ja kahest sisehoovist moodustuv kompleks Laial, Aida ja Laboratooriumi tänaval.

Projektiga on kavas suurimas võimalikus mahus taastada olemasolevaid ajaloolisi hooneid ja võimaldada edaspidi suuremal hulgal inimestel neid näha. Linnateatri kvartali sisehoovi on plaanis rajada vabaõhulava, millel saaks jätkata suveetenduste traditsiooni.

SEOTUD LUGU

ANDRUS VAARIK: Teater on demokraatlik paik, mida kõik peavad saama külastada