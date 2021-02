Kristiine linnaosas on koostöös Lilleküla Päästekomandoga ja Tallinna Vesi AS-iga sel talvel valmistanud kolm avalikku tasuta uisuplatsi erinevatesse asumitesse. Maasika tänava uisuplats valmis Lille Asumiseltsi eestvedamisel.

"Oleme teinud sel talvel uisuplatsi Räägu parki ja Tondi asumisse, samuti on Maasika tänaval avatud väljak, mis valmis Lille asumiselts ja kohalike elanike eestvedamisel. Nii et nüüd on põhjust uisud välja otsida ning minna ja päris talvest rõõmu tunda. Need uisuplatsid ei ole küll nii siledad kui tehislikud liuväljad, kuid sõita saab hästi, aga tasub olla ettevaatlik! Uiske kohapeal laenutada kahjuks ei saa, kuid see eest on väljakute kasutamine kõigile tasuta," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Kristiine avalikud uisuplatsid asuvad:

1. Räägu pargi uisuväljak, Nõmme tee 52;

2. Lille asumi uisuväljak, Maasika tn 2b;

3. Tondi asumi uisuväljak, Seebi tn 34.

Täname häid koostööpartnereid Lilleküla Päästekomando ja AS Tallinna Vesi!

Uisuplatside kasutamise meelespea:

· See ei ole ideaalselt sile tehislik liuväli ja kohati on ebatasasusi!

· Veendu, et liuvälja seisund on sõitmiseks ohutu!

· Sõida vastavalt oma võimetele!

· Ole tähelepanelik ja arvesta teiste uisutajatega!

· Kanna maski ja hoia võõrastega 2 meetrist vahet!

· Kell 22.00–8.00 kehtib väljakul öörahu!

· Ära viska maha prügi ega tahtlikult kahjusta väljakut!

· Uisuplatsil sõites pea meeles, et vastutad ise oma tervise ja turvalisuse eest!

· Õnnetuse korral helista hädaabinumbril 112!