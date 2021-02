"Vabatahtlikud on teinud paberist selliseid ilusaid lilli, mille sisse on kirjutatud tänuavaldused, et seeläbi tänada nii meditsiini- kui haridusasutuste töötajaid pandeemia ajal antud tööpanuse eest," ütles abilinnapea Betina Beškina.

"Vabatahtlikud on teinud paberist selliseid ilusaid lilli, mille sisse on kirjutatud tänuavaldused, et seeläbi tänada nii meditsiini- kui haridusasutuste töötajaid pandeemia ajal antud tööpanuse eest," ütles abilinnapea Betina Beškina.

Beškina sõnul ei saa eesliinitöötajad paljude teiste kombel kodukontorisse jääda, vaid peavad iga päev tööl käima ja ka oma ning oma pere tervisega riskima, et ühiskond toimida saaks

19.veebruarist alates saavad inimesed näha Tallinna Linnavalitsuse akendel laste värvikirevat tervitust. Tegu on Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noorte projektiga "Lilled meditsiini- ja haridusasutuste töötajatele tänuks Teie raskele tööle Covid -19 ajal".

Enda tehtud lilledega tänavad Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noored, Creditstar ja MTÜ Estyes töötajad, Tallinna Kanutiaia Huvikooli ringid ning kunstistuudio "Kanutiaed" õpilased omalt poolt inimesi, kes on meile kõigile abiks ja toeks.

"Projekt sai alguse sellest, et soovisime natukene heameelt teha eesliinitöötajale. Otsustasime panna esimese osa neist lilledest linnavalitsuse akendele, et kõik soovijad neid näha saaksid ja seeläbi eesliinitöötajaid meeles peaksid," ütles projekti üks eestvedajatest Liis Sepp.

"Kokku kestis lillede meisterdamine kaks-kolm kuud, aga see jätkub veel, kuna praegu eriolukorra piirangute tõttu ei olnud väga paljud õpilased koolis. Eelkõige me sooviksime, et just õpilased projektis osaleksid," märkis Sepp. "Edaspidi on plaanis kaunistada just eelkõige haiglaid. Aga kuna praegu haiglatesse üldse sisse ei pääse, siis on asi selle taha jäänud."

"Vabatahtlikud on teinud paberist selliseid ilusaid lilli, mille sisse on kirjutatud tänuavaldused, et seeläbi tänada nii meditsiini- kui haridusasutuste töötajaid pandeemia ajal antud tööpanuse eest. Nemad on eesliinitöötajad ja ei saa paljude teiste kombel kodukontorisse jääda, vaid peavad iga päev tööl käima ja ka oma ning oma pere tervisega riskima, et ühiskond toimida saaks," nentis abilinnapea Betina Beškina.

"Paljud on häiritud sellest, kui teatrid või restoranid on kinni või et ei saa välismaale minna, siis vähemalt neil on võimalus olla kodus. Eesliini töötajatel seda võimalust ei ole. Seepärast võiksime hetkeks võtta selle aja ja proovida panna ennast nende olukorda ja see algatus annab selleks hea võimaluse," lisas Beškina.