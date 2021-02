FOTOD! Lauluväljakule rajatav külastuskeskus viib ajarännakule

"Nende aastakümnetega on sirgunud juba uus põlvkond, kelle jaoks taasiseseisvumine ei ole vahetu kogemus, vaid ajalugu. Nii pakubki külastuskeskus oma ekspositsioonide ja näitustega sarnaseid emotsioone nagu laulupidu – kordumatuid hetki ajaloos," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

Tänavu suve lõpuks peaks Tallinna lauluväljakul valmima külastuskeskus, mis toob külastajateni ainulaadse loo laulupidude traditsioonist, Tallinna lauluväljakust ja meie lähiajaloost ehk iseseisvuse taastamisest. Külastuskeskuse rajamiseks kuulutas SA Tallinna Lauluväljak välja riigihanke, mille pakkumisi oodatakse 15. märtsini.

Kõlvart tõdes, et tänavu möödub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest ja lauluväljakule rajatav külastuskeskus pakub võimalust meenutada kõiki neid toonaseid sündmusi. "Laulupidude traditsioon on lahutamatuks osaks meie kultuurist, ajaloost ja rahvuslikust identiteedist. Kuid lisaks sellele, et Tallinna lauluväljak ja laulukaar on laulupeo sümboliks, on see paik olnud tunnistajaks ka meie lähiajaloo pöördelistele hetkedele," sõnas Kõlvart. "Nende aastakümnetega on sirgunud juba uus põlvkond, kelle jaoks taasiseseisvumine ei ole vahetu kogemus, vaid ajalugu. Nii pakubki külastuskeskus oma ekspositsioonide ja näitustega sarnaseid emotsioone nagu laulupidu – kordumatuid hetki ajaloos."

"Pikalt on arutletud selle üle, kuidas lauluväljak peaks edasi andma ajaloolist mälu nende märgiliste sündmuste osas, mis on siin toimunud. Nüüd sõlmime need kokku ning räägime külastajatele loo pöördelistest aegadest, mil rahva ühtsus pääses paisu tagant valla ning pani meid liikuma sinna, kus oleme täna," ütles Tallinna abilinnapea ja külastuskeskuse hindamiskomisjoni liige Aivar Riisalu. "Siinkohal täname külastuskeskuse kontseptsiooni loomisel aidanud Motori agentuuri eksperte ning KOKO arhitekte, kes panid kokku tõeliselt huvitava nägemuse sellest, kuidas kõik need eriilmelised detailid hakkaksid ühtselt kõlama. Kahtlemata annab külastuskeskus valmides Lauluväljakule palju juurde, lisaks laulvale revolutsioonile saame anda edasi ka laulupeo lugu."

Lauluväljaku külastuskeskuse kontseptsiooni töötasid välja ekspositsioonide, näituste ja produktsioonide loomisega tegelev MOTOR AGENCY ning KOKO arhitektid. Välja kuulutatud hanke eesmärgiks on Lauluväljaku külastuskeskuse ruumide ja püsiekspositsiooni loomine, sh külastuskeskuse mööbli ja eksponaatide valmistamine ja paigaldamine, ruumide ümberehitamine ja tehnika tarne ja paigaldus. Külastuskeskuse valmimise tähtajaks on planeeritud 2021. aasta suve lõpp.

Keskuse rajamise eeldatavaks kogumaksumuseks on 285 000 eurot.