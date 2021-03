Käesoleval nädalal, teisipäevast reedeni võtavad munitsipaalpolitsei ametnikud koos abijõududega teravdatud tähelepanu alla maskide kandmise pealinna ühistranspordis. Näokatteta sõitjatele antakse maskid ja palutakse neid kasutada.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on tegemist linna initsiatiiviga. „Viirusesesse haigestuvate inimeste hulk kasvab murettekitava kiirusega ja kõige suuremad numbrid tulevad Tallinnast. Tegemist on tõsise olukorraga ja seepärast anname oma panuse nakkuse leviku piiramisse,“ ütles Toompere. „Maski kandmise olulisusest on meedias palju räägitud, kuid vahel on abiks just vahetu suhtlemine ja selgitamine ning seda me oma aktsiooniga ka teha plaanime“.

Täna jälgitakse maskide kandmist eeskätt linna keskpunkte läbivates ühissõidukites. Vaatluse alla võetakse Vabaduse platsi, Kristiine keskuse ja Balti jaama ühistranspordipeatused ning Viru Keskuse bussiterminal. Järgnevatel päevadel võib mupo ametnikke kohata Lasnamäel, Õismäel ja teistes linnaosades, nii bussis, trammis kui ka trollis. Ühistranspordi ajagraafikut püütakse seejuures häirida võimalikult vähe.

„Loodame, et maskide jagamise aktsioon täidab oma eesmärgi. Palun kandke maske, desinfitseerige käsi, see on praegu ainuke viis, kuidas kaitsta iseennast, oma lähedasi ja kaaslinlasi. Me kõik peame kinni pidama kehtestatud nõuetest ja soovitustest, ainult nii üheskoos, saame viiruse levikut piirata. Meie igaühe panus on siin ülioluline,“ paneb Toompere kaaslinlastele südamele.