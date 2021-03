"Maskist keeldujaid või halvasti ütlejaid polnud täna meie transpordis ühtegi. Vastupidi, inimesed olid sõbralikud, naeratasid, soovisid head päeva ja mõned lausa lehvitasid," sõnas Mupo kolmeliikmelise grupi vanem Sirje Ennet.

Tänasel maskijagamise aktsiooni statistiliste näitajate põhjal võib öelda, et kõige eeskujulikumad sõitjad on trammis, sest Hobujaama trammipeatuses kontrolliti kokku 108 trammi ning jagati vaid 60 maski.

Seevastu Vabaduse platsi kaubamaja suunalises nn Söögiplatsi peatuses, kuhu tulevad trollid Mustamäelt ja bussid Õismäelt, sündis maskijagamise rekord. Seal kontrolliti 58 bussi-trolli ja jagati lausa 206 maski.

Ennet, kes muidu igapäevaselt piletikontrolli ülesandeid täidab, ütles, et täna tundus ühistranspordis rohkem rahvast olema. Lisaks kiitis ta endal abiks olnud abilisi. "Mul olid väga agarad ja toredad abilised – kuidas sa sellistele toredatele maskipakkujatele midagi halvasti ütled või nende pakkumisest keeldud! Maski võtsid isegi need inimesed, kellel mask ees oli – selgitades, et ollakse juba nädal aega ühe maskiga läbi aetud või et tahetakse järgmisele bussile minna ja maski vahetada. Muidugi me ei keeldu sellisel juhul maski andmisest."

Enneti sõnul astusid inimesed tihti ka peatuses juurde ja palusid maski. "On neid, kes kannavad maske valesti, jäetakse nina katmata või on see lausa lõua otsas ja ikka leidub ka neid, kes üldse maski ei kanna. Maskist keeldujaid või halvasti ütlejaid polnud täna meie transpordis ühtegi. Vastupidi, inimesed olid sõbralikud, naeratasid, soovisid head päeva ja mõned lausa lehvitasid."

Üks veidi naljakas joon oli ka tänase maskijagamise juures. "Sisenesime transporti ning ähmi täis inimesed hakkasid kähku oma rohelisi kaarte läbi piiksutama ja neid siis meile kontrollimiseks pakkuma. Oldi üllatunud, kui me kontrollimise asemel hoopis maske pakkusime," muigas Sirje Ennet.

Kokku kontrollis mupo koos abilistega täna 319 ühikut ühistransporti ja jagas 468 maski. Erinevate linnaosade andmed jagunesid järgnevalt: Vabaduse väljaku Kaubmaja poole suunduvas peatuses 58 transpordivahendit ja 206 maski, Põhja-Tallinnas Nisu peatuses 54:91, linnavalitsuse vastas olevas Vabaduse platsi peatuses 49:61, Haaberstis Nurmenuku peatuses 50:50 ja Hobujaama kahes trammipeatustes kokku 108:60.

Homme on mupo ametnikud koos tublide abilistega jälle väljas ja juba ka teistes linnaosades.