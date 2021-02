GALERII! Ekskursioon Patarei merekindluses

Eesti Arhitektuurikeskuse ekskursiooniprogramm viis huvilised eksklusiivse tuuri käigus Kalaranna fordi keerulistesse koridoridesse.

Kalaranna forti on tuntud erinevate nimede all ning kandnud läbi ajaloo ka erinevaid funktsioone. Aastal 1829 kinnitas Vene keiser Nikolai I Tallinna kaitsekava, mille alusel hakati looma Tallinna ümber kindlustusvööndit ning alustati ka uue fordi rajamisega Kalaranda. Valminud fort oli muljetavaldav, merepoolsete müüride paksuseks on ligikaudu 2 meetrit ning kaitserajatise merepoolsel kolmel korrusel oli kokku 72 suuremat ja 18 väiksemat lahingkambrit.

19. sajandi keskpaigaks kaotas Kalaranna fort oma sõjalise tähtsuse ning hoonetekompleks kohandati ümber kasarmuks, kus paiknes periooditi üle mitme tuhande sõduri. Peale Vabadussõda oli Tallinnas suur vanglakohtade defitsiit ning kuna toonane Kohtuministeerium hindas, et sõjaväe poolt on hoonetekompleks alakasutatud, rajati endisesse forti ja kasarmusse vangla.

Keskvangla nime kandnud kinnipidamisasutus sai rahvasuus kiiresti Patarei vangla hüüdnime. Vanglaperioodiga on seotud ka hoone värvikaim ja värskeim ajalugu ning kõige kurioossemad lood, mida tuuri giidid osalejatega jagavad.

Eesti Arhitektuurikeskuse ekskursiooniprogramm võimaldab Merekindlusesse teha sissevaate sel põneval hetkel kui kindluskompleks on läbi tegemas oma muutumist ning saada viimasel hetkel osa ka paljust sellest, mida juba lähitulevikus ei ole enam võimalik sellisel kujul kogeda. Täna arendab Patarei Merekindluse nime all hoonekompleksi ja piirkonda US Real Estate OÜ, kelle visioonis saab kompleksist Tallinna uus mereäärne süda, maamärk ja tuiksoon koos äripindade, korterite, kaupluste, toidutänava ning meelelahutuskohtadega.