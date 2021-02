„Meie järeltulev generatsioon on nii tubli, et ei jää hätta ja ei kaota pead emotsionaalselt raskes olukorras. Esimene kõne on numbrile 112, mitte õele-vennale, vanaemale-vanaisale. See on väga positiivne ja eeskujuks nii väikestele kui suurtele. Aitäh teile!“ ütles siseminister Kristian Jaani.

Tihtipeale jäävad ka täiskasvanud hädaabiliinile helistades närvipinge või muude asjaolude tõttu adekvaatse info andmise osas jänni, ent õnneks leidub tublisid lapsi, kes suudavad ka raskes olukorras abi saamiseks õige telefoninumbri valida. Siin on nende lood.

Enrico tõttas appi vette kukkunud sõbrale

Enrico läks mullu suvel koos sõbraga Tartu piiril asuva Eesti Rahva Muuseumi ligidal paikneva järvekese äärde kalale. Kuna esimeses püügikohas noori kalamehi edu ei saatnud, otsustati minna edasi II Maailmasõjas hukkunute mälestusmärgi jalamile, kus oli poiste arvates mugav püügikoht ja vees näis olevat rohkelt suuremaid kalu.

„Sõber läks ausamba äärele liiga ligidale ja kukkus vette. Vesi polnud küll väga sügav, umbes vööni, aga seal oli palju muda, kuhu sõber hakkas sisse vajuma ja see oli väga hirmus,“ ütles Enrico.

„Ma helistasin kõigepealt emale ja tema ütles, et helista 112. Siis ma tegingi nii. Ootasin päästjad ära ja jooksin neile vastu,“ lisas poiss, kelle sõnul pole ta huvi kalapüügi vastu kuhugi kadunud, ent pärast seda vahejuhtumit ta enam ilma isa või vanaisata kalale ei lähe.

Andra kutsus liiklusõnnetusse sattudes abi endale ja oma emale ning vennale

Andra sattus koos ema ja vennaga liiklusõnnetusse, kui mullu augustikuus. Võrust Viljandi poole sõites kaldus roolijoodiku poolt juhitud sõiduk vastassuunda ja põrkas kokku Andra ema juhitud autoga. Juhipoolsele küljele löögi saanud auto lendas kokkupõrke tulemusena suure hooga põllule ja veeres üle katuse. Masin oli niivõrd kõvasti kannatada saanud, et pereema tuli sellest päästjate poolt välja lõigata.

Andra tunnistab, et oli õnnetuse järgsel hetkel küll paanikas, et suutis end siiski piisavalt rahulikuks sundida, et helistada numbrile 112. Kõige keerulisem oli sealjuures kirjeldada, kus õnnetus täpselt aset leidis.

„Ma olin paanikas, aga suutsin ikka 112 valida. Üritasin enam-vähem seletada, kustkohast me tulime ja et me oleme põllu ja metsa vahel. Õnneks tuli appi ka üks väga tore naisterahvas, kes aitas seda päästekeskusele selgitada,“ rääkis Andra.

Kui lapsed pääsesid õnnetusest põrutuste ja muljumistega, siis pereema Merille sai oluliselt rohkem kannatada.

„Minul oli ristluu murd, vaagna põrutus, muljumised, verevalumid, sarvkesta haavandid. Paranemine võttis aega neli kuud,“ nentis naine, kelle sõnul sõidab ta vaatamata õnnetusele autoga siiski igapäevaselt edasi.

„Sõidan, aga ma väldin pimedal ajal sõitmist, sest et mulle tundub ikkagi, et autod sõidavad kõik nagu vastassuunas. Tööl käies eelistan ma pigem ühistransporti. Eks läheb veel aega, enne kui see möödub.“

Olivia helistas 112, kui üksi kodus olles köögis tulekahju tekkis

„Oli neljapäevane päeva ja minul oli koduõppe päev. Tegin endale süüa, makarone. Kogemata vajutasin sisse vale pliidiplaadi ja pliidi peal olnud majapidamispaber ja papist kohvitassid läksid põlema,“ ütles Olivia, kes lülitas seejärel kohe pliidi välja ja jooksis paljajalu õue abi kutsuma.

„Helistasin kohe 112 ja ootasin päästjaid. Nad jõudsid kohale viie minutiga,“ lisas tüdruk.

Õnneks ei levinud tuli kaugemale ning laias laastus pääses pere sellest õppetunnist tubade tuulutamise ja väiksemate põlemisjälgede likvideerimisega.

Joonas ja Kirsika märkasid bussipeatuses lamavat meest

Lõuna-Eestist, Kanepi kandist pärit Joonas Ja Kirsika märkasid kohalikus bussipeatuses abitus olekus meest ning otsustasid talle abi kutsuda.

„Me olime õues ja me läksime bussijaamast mööda ja märkasime viiekümnendates meest maas lamamas ja me hakkasime väga muretsema. Ütleme nii, et ta oli joobes,“ ütles Joonas, kelle sõnul oli ta antud meest varemgi alevis kohanud.

„Tollel hetkel tundus, et hädaabisse helistamine oli väga vajalik,“ lisas Kirsika. „Helistasime ja siis küsiti meilt küsimusi, et kas ta on vigastatuid ja niimoodi siis me vastasime kõigile küsimustele.

Abi vajanud meesterahvas seda tänu laste operatiivsele reageerimisele sai ning võimalik, et see aitas tal ka elus uue lehekülje keerata.

„Ma olen teda mitu korda näinud Kanepis ja ta on väga ilusti riides ja näeb hoolitsetud välja,“ tõdes Kirsika.

Neljapäeval toimunud häirekeskuse 112 päeval pärjati aukirjadega neid noori kaasmaalasi, kes oma tubli ja operatiivse käitumisega aasta jooksul silma paistsid.