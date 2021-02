GERLY: Olen uhke meie riigi digilahenduste üle

"Meil on olemas digiallkirjastamise võimalus, mida paljudel pole maailmas. Asjad toimivad ilma paberit määrimata ja kontoris istumata. Minu arust olemegi ideaalse Eesti poole teel," sõnas Gerly.

"Eestis on hea elada. Eesti on minu kodumaa ja kodumaal ongi kõige parem elada. Ideaalne kliima - kõik neli aastaaega on ilusti esindatud. Olen uhke meie riigi digilahenduste üle. Näiteks juurdepääsud sotsiaalkindlustusele ja maksuametile on kontaktivabad. Kõik toimib kiiresti läbi interneti. Meil on olemas digiallkirjastamise võimalus, mida paljudel pole maailmas. Asjad toimivad ilma paberit määrimata ja kontoris istumata. Minu arust olemegi ideaalse Eesti poole teel. Eestis on niigi juba palju häid asju loodud. Elatustase ja palgad võiksid natuke juurde tõusta küll ja siis paraneb ka inimeste heaolu," arvab Gerly.