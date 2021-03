"Väga kerge on praegu paari vale otsusega või väga bürokraatlike piirangutega lasta hulgal Eesti väikeettevõtetel lihtsalt ära kõngeda. Valitsus peab näitama, et ta tõesti hoolib Eesti ettevõtlusest ja saab aru sellest, mida ettevõtluse toimimiseks vaja on," ütles ettevõtja Guido Pärnits.

"Väga kerge on praegu paari vale otsusega või väga bürokraatlike piirangutega lasta hulgal Eesti väikeettevõtetel lihtsalt ära kõngeda. Valitsus peab näitama, et ta tõesti hoolib Eesti ettevõtlusest ja saab aru sellest, mida ettevõtluse toimimiseks vaja on," ütles ettevõtja Guido Pärnits.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits usub, et piirangute karmistamine oli põhjendatud, ent sellega peaks kaasas käima ka kevadistest toetustest oluliselt suurem abipakett ettevõtjatele.

"Praeguses olukorras tuli piiranguid karmistada, sest numbrid on tõesti suured - selles mõttes ei saa ma ühtegi kehtestatud piirangut täiesti maha teha, kuigi alati võib jälle minna tagasi selle teema juurde, et kas kaubanduskeskuste kui ventileeritud ja hajusa ostjaskonnaga ruumide sulgemine on nüüd õige või mitte," sõnas Pärnits.

"Ma arvan, et see on emotsionaalselt õige, sest ikka räägitakse, et kaubanduskeskustes on palju inimesi koos. Aga mis on praegu kõige olulisem ja mis tegelikult näitab, kas valitsus suudab selle mängu soliidselt lõpuni mängida, on see, kuidas ta nende piirangute raames oma ettevõtjaid toetab."

Olukord on kevadest märksa hullem

"Ettevõtlus on üsna õhukeseks lihvitud selle aastase olukorraga. See ei ole võrreldav kevadega, kui me olime tulnud kümme aastat kestnud majandustõusust ja igal korralikul ettevõttel oli üht- või teistmoodi oma rasv olemas. Nüüd on suures osas ettevõtluses aasta otsa töötanud kriisirežiimil ja varud on ära kulutatud, kui ennekõike rääkida kaubandusest ja me ei tule enam ilma valitsuse korraliku toeta toime," tõdes ärimees.

Pärnitsa hinnangul tuleks teiste riikide praktikaid vaadates ka Eestil ettevõtlust kriisiaegsete abimeetmetega jõulisemalt toetama hakata.

"Kui on ikka totaalne lockdown mingis majandusharus, siis tuleks seda ikka piisavalt kompenseerida. Eks see on äärmuslik näide, aga Leedus maksti juba kuude kaupa kinni kõik kaupluste rendid riigi poolt - see on üks näide, kuidas seda asja ajada," märkis Pärnits.

"Kogu selle asja mõte on see, et kui me kriisist välja tuleme, et Eesti väikeettevõtlus ikkagi säiliks. Väga kerge on praegu paari vale otsusega või väga bürokraatlike piirangutega lasta hulgal Eesti väikeettevõtetel lihtsalt ära kõngeda. Vaja on mõelda, et mis nüüd edasi saab. Valitsus peab näitama, et ta tõesti hoolib Eesti ettevõtlusest ja saab aru sellest, mida ettevõtluse toimimiseks vaja on."

Vaktsineerimine kohustuslikuks!

Pärnits leiab, et sarnaselt ettevõtlusele seatud piirangutega peaks riik karmistama kontrolli ka avaliku sektori, eriti just seal töötavate inimeste osas.

"Valitsus töötab oma võimu piires ühe inimgrupi - sest ettevõtjad on kah inimesed - liikumiste suunamistega: pange kinni, hoidke distantsi. See kõik on õige. Aga riigil on ka väga palju enda töövõtjaid - õpetajad, tervishoiutöötajad, päästjad, politseinikud. Kui kästakse jõuliselt ettevõtlus kinni panna, siis peaks olema sama jõuline liigutus ka teises suunas, et tööandja kohustaks seda teist gruppi end vaktsineerima," tegi Pärnits ettepaneku.

"Ega neid asjata eesliiniks ei nimetata - neil on siiski kõige suurem kontaktsus ja kõige suurem risk nakatumiseks. Siin ei peaks olema mänguruumi mingitel isiklikel uskumustel või hirmudel selle vaktsiini suhtes. See asi tuleks ära teha, sest iga vaktsineerimata inimene on potentsiaalne olukorra halvendaja. Kui keegi räägib, et ta kardab kõrvalnähte ja päev läbi oksendab võib-olla pärast vaktsineerimist, siis see on niivõrd tühine hetk võrreldes sellega, kuidas teised inimesed või ka ettevõtted selles olukorras kannatavad."

Guido Pärnits usub, et vaktsineerimine võiks olla väga rangelt soovitatav ka kaubandustöötajatel, oma ettevõttes on ta valmis selle nimel ka toetajatele teatavat survet avaldama.

"Ütleme nii, et kui vaktsiin on olemas, siis me oleme nõus seda väga jõuliselt oma inimestele selgeks tegema. Mina tõenäoliselt oma ettevõttes suudan seda läbi viia, aga iga ettevõte on oma töötajate peremees ja teiste eest ma rääkida ei saa."