Haabersti tunnelid said ainulaadse valguslahenduse

Haabersti liiklussõlme kergliiklustunnelite valgustuse arhitektuurse kujundlahenduse rajamistööd on lõpule jõudnud. Äsjavalminud valguslahendus Suurhalli ja Loomaaia tunnelites kopeerib inimeste liikumist käiguteel ning muudab värvust vastavalt liikumise kiirusele.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Haabersti ringristmik üks linna tähtsamaid liiklussõlmi, mille kavandamisel peeti oluliseks kasutada põnevaid ja säästlikke valguslahendusi. "Rocca al Mare viaduktile sai juba eelmisel aastal dünaamiline valgustuslahendus paigaldatud, nüüd on rõõm teada anda, et valmis on saanud ka erilahendustega valgustus Loomaaia ja Suurhalli tunnelites. Tunnelite käiguteed on valgustatud parimal võimalikul moel ning kogu üldpilt on visuaalselt atraktiivne," ütles Klandorf.

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et tunnelitesse rajatud valgustuse erilahendus muudab käiguteed põnevaks ja visuaalselt kauniks. "Kujundvalgustus kopeerib inimeste liikumist tunnelis ning muudab värvust vastavalt liikumise kiirusele, mis omakorda loob tunnelite sees hulgaliselt erinevaid valguslahendusi," rääkis linnaosavanema asetäitja.

"Vandaalitsemiste vältimiseks ning turvalisuse suurendamiseks on tunnelitesse paigaldatud ka turvakaamerad, mille kaudu edastatakse pilt Politsei- ja Piirivalveameti valvekeskusesse," lisas Siljanov.

Kujundusvalgustuse lahenduse koostas Arhitekt Must OÜ, kelle töö valiti parimaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt läbiviidud ideekonkursi tulemusel. Ehitustöid teostas AS Elektritsentrum.

Haabersti liiklussõlme kergliiklustunnelite arhitektuurse kujundlahenduse rajamise töid teostati projekti "Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas" raames, mida rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Tunnelite valgustus rajati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel.