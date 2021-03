Haigekassa kaasab vaktsineerimisse abikäsi erasektorist

"Teame, et perearstid töötavad täna edasi riskirühmade vaktsineerimisega, haiglad ravivad eelkõige koroonaviirusesse nakatunud patsiente," põhjendas Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Eesti Haigekassa kutsub erasektori tervishoiuasutusi sõlmima juba praegu lepingut, mis võimaldab suuremate vaktsiinitarnete korral alustada suuremahulise vaktsineerimisega vastavalt vaktsineerimiskavale ja vaktsineerimisega tegeleva juhtrühma otsustele, vahendas BNS.

Haigekassa lepinguga on oodatud liituma kõik erasektori tervishoiuteenuse osutajad, kellel on eriarstiabi teenuse osutamise tegevusluba. Parv ütles, et lähiajal jõuab Eesti olukorda, kus vaktsiini hakkab rohkem riiki jõudma kui senini ning seetõttu on vaja abikäsi vaktsineerimise läbiviimiseks. "Teame, et perearstid töötavad täna edasi riskirühmade vaktsineerimisega, haiglad ravivad eelkõige koroonaviirusesse nakatunud patsiente. Eelneva tõttu ongi vaja eraturult värvata lisajõudu, sest eesmärk on riiki saabuvad vaktsiinidoosid esimesel võimalusel süstida," sõnas ta.

Peaasjalikult ootab haigekassa neid eratervishoiuteenuse osutajaid, kes asuvad maakonnakeskustes üle Eesti ehk seal, kus elab rohkem inimesi. "Oleme arvestanud, et huvi suuremate linnade vastu on teenuseosutajatel suurem. Seetõttu oleme pannud tingimuseks, et kui teenuseosutaja soovib vaktsineerida suurlinnas, tuleb tal mõni väiksem koht siiski juurde pakkuda. Kui pakutakse vaktsineerimisteenust väljaspool Harjumaad, Tartumaad, Pärnumaad või Ida-Virumaad, võib vaktsiinisüste teha ka ainult selles tegevuskohas," lisas Parv.

Kui teenuseosutaja soovib tulla lepingusse kahe erineva tegevuskohaga, ootab haigekassa temalt võimekust teha nädalas vähemalt 750 süsti. Kui lepingusse tullakse ühe tegevuskohaga, on eeldus, et süste tehakse nädalas vähemalt 300. Haigekassa tasub ühe süsti eest teenuseosutaja tegevuskohas 5.30 eurot ja väljaspool tegevuskohta ning nädalavahetuseti ja riigipühadel tehtud vaktsiinisüsti eest 7.30 eurot. Süstlad, nõelad, vaktsiin ja vajalikud lahustid on tagatud Terviseameti poolt.

Lepingu saamiseks peab pakkujal olema kas iseteeninduskeskkond või liidestus üleriigilise digiregistratuuriga, mis tagab inimestele paindliku registreerimisvõimaluse. See teenuseosutaja, kes teeb inimesele esimese doosi vaktsiini, tagab ka selle, et teinegi doos oleks õigeaegselt tehtud. Vajalikud vaktsiinid tellib teenuseosutaja Terviseameti iseteeninduskeskkonna kaudu.

Eesti Haigekassa ootab pakkumusi 25. aprillini aadressil info@haigekassa.ee .