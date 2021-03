Haiglasse satuvad üha nooremad suurte kopsukahjustustega patsiendid

"Viimastel päevadel on kiirabi andmetel COVID-positiivsete väljakutsete hulk tõusnud 55 - 60% võrra. Ja vaadates haigla EMO olukorda julgen öelda, et umbes seitsekümmend protsenti viirusega EMOsse pöördujatest vajab haiglaravi. Neil on väga ulatuslikud kopsukahjustused, kopsupõletik," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla COVID-osakonna juhataja dr. Alice Lill.

"Eelmise nädala lõpus algas väga suur haigete pealevool haiglatesse ja Tallinna ning Põhja-Eesti piirkonna haiglad olid ületäitunud. Haigeid, nagu on eelnevalt juba öeldud, viidi Tallinnast teistesse Eesti haiglatesse - Pärnusse, Rakverre ja Haapsallu," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla COVID-osakonna juhataja dr. Alice Lill.

"Vanuseline struktuur on muutunud, haiged on muutunud nooremaks. Ilmselt on andnud efekti siiski ka hooldekodude ja eakate vaktsineerimised, nende haigete hospitaliseerimist number on väiksem," ütles Lill, kelle sõnul on haiglal puudus 2. astme intensiivravikohtadest.

Plaaniline töö on viidud miinimumini

"Iga päev öeldakse, et juhitaval hingamisel on 23 või 25 või 27 haiget. Aga väga oluline on ka see, et meil on olemas selline aparatuur, mida nimetatakse mitteinvasiivseks ventilatsiooniks ehk seadmed, millega me siis me anname patsientidele suures koguses hapnikku ja tegelikult see aitab väga paljudel juhtudel intubatsiooni üldse ära hoida."

Intensiivravikohtadest on arsti sõnul puudus kõikides Eesti haiglates ja paraku on need sellised voodikohad, mis vajavad tavavoodikohtadest ka oluliselt suuremat personali. Dr. Alice Lill on veendunud, et lähinädalad tõotavad tulla väga tõsised ja sellele mõeldes avati juba eelmisel nädalal uusi voodikohti kõikides Tallinna haiglates.

"Võime oma kogemusest kohe öelda, et kahekümne nelja tunni pärast oli juba seitsekümmend protsenti ka nendest uutest avatud voodikohtadest hõivatud. Kahjuks kõik haiged ei saa haiglast otse koju minna, nad vajavad pikemat aega lisahapnikku, neil tekivad mingisugused tüsistused. Nad vajavad ravi meie haigla teistes osakondades. Ja mida rohkem meil läheb neid voodikohti COVID-haigete alla, seda vähemaks jääb siis ka neid voodikohti haigla käsutusse, mis peavad töötama erakorraliste haigetega, post-COVID haigetega ja plaaniline töö on sisuliselt viidud miinimumini."

Lanno: prognoos ennustab kahe nädala pärast 2600 nakatumist päevas

"Kurb on öelda, aga olukord Eestis on väga kriitiline. Tänane päev ja 1467 positiivset juhtu - võiks kõigepealt esitada endale küsimuse, et kui nii jätkub, siis mis on prognoos? Pühapäevaks võib-olla 1800 positiivset juhtu, järgmise nädala reedeks tänase nakkuskordaja juures juba 2100 juhtu. Ja kahe nädala pärast 2600," hoiatas Terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

"Tõenäoliselt on täna meil kõigil võimalik teha isikliku vastutuse kaudu neid tegevusi. Et need numbrid ühes päevas, mis ma praegu välja ütlesin ei tekitaks meile siit edasi minnes märtsi lõpukuupäeval 41 000 lisanduvat positiivset haiget."

Hiiumaa, Järvamaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa haigestumine on Lanno sõnul langustrendis ning mõnevõrra stabiliseerumas Pärnumaal ja Tartumaal, aga kõik ülejäänud piirkonnad on täna jõudsas kasvutempos.

"Kolded on nädalaga kerkinud tasemele 167 ja see on 25% rohkem kui nädal tagasi. Ning vaatamata koolivaheajale jätkub püsivalt kõrge haigestumise foonil rühmaviisiline haigestumine lasteasutustes. Ning mis on veel võib-olla märkimisväärne, et oluliselt paistab silma ka vanusegrupp 0-9 aastat, kus juurdekasv on 47%," nentis Üllar Lanno.

"Ja kui vaadata, millises vanuserühmas on juurdekasv olnud alla 50%, siis ega neid väga palju enam järgi ei jää. Rõõmu teeb võib-olla see, et vanemaealiste hulgas on haigestunutest 100 juhtu ehk ainult 1,3% olnud hoolekandeasutustes neid, kes sealt haiguse on saanud, varasemalt oli meil praktiliselt iganädalane teema. Kollete arv hoolekandeasutustes on langustrendis ja ka hoolekandeasutustest haiglasse jõudnute hulk on langustrendis."