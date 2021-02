Haridusstipendiumi pälvis 28 tippsportlast

Eesti Olümpiakomitee ning haridus- ja teadusministeeriumi haridusstipendiumi pälvisid 2021. aasta kevadsemestril 28 endist ja praegust tippsportlast.

28 stipendiumi pälvinud sportlasest on sel korral ainult kolm uut taotlejat, ülejäänud on korduvtaotlejad, edastas EOK. Stipendiumisaajatest neli on lõpetamas ülikooli tuleval suvel. Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 25 894 euroga.

Stipendiumi saavad Saskia Alusalu (kiiruisutamine), Meril Beilmann (laskesuusatamine), Aleksa Gold (ujumine), Mari-Liis Juul (pararattasport), Stefan Kaibald (võrkpall), Christopher Kalev (murdmaasuusatamine), Mihkel Kalja (jalgrattasport), Joosep Karlson (aerutamine), Toomas Kollo (murdmaasuusatamine), Kristin Kuuba (sulgpall), Armin Evert Lelle (ujumine), Sander Maasing (jalgrattasport), Aslanbeg Magomedkerimov (judo) ja Robin Nool (kergejõustik).

Ka saavad stipendiumi Margareth Olde (male), Ants Oscar Pertelson (judo), Han Hendrik Piho (kahevõistlus), Piret Pormeister (murdmaasuusatamine), Mariel Merlii Pulles, (murdmaasuusatamine), Martin Remmelg (laskesuusatamine), Henri Sai (kergejõustik), Anna Sokk (karate), Tanel Sokk (korvpall), Lembi Vaher (kergejõustik), Karolin Valdmaa (rühmvõimlemine), Walter Herold Veedla (squash), Andreas Välis (maadlus) ja Jasmiin Üpraus (veemootorisport).

"Tippsportlased ei saa pühenduda võrdselt sportlike tulemuste saavutamisele ning õppetööle, seepärast on väga oluline toetada tublimate võimalust omandada teadmised ja oskused, millest peale aktiivse sportlaskarjääri lõppemist kogu eluks kasu on," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets.

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides.

Kaks korda aastas väljaantavat haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul.