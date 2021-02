Harku järve äärne saab lähiaastatel täiesti uue ilme

„Harku järve äärne ala on Haabersti üks potentsiaalsemaid paiku, mis võiks saada tõeliseks mõnusaks puhkuse ja vaba aja veetmise paigaks nii elanikele kui külalistele ning selles suunas ka aktiivselt tööd tehakse,“ ütles Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov.

Haabersti linnaosavanema ülesannetes olev linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov kohtus sel nädalal Arco Vara tütarettevõtte AS Kolde esindaja Hillar-Peeter Luitsaluga, et arutada hiljuti ettevõtte poolt omandatud Harku järve äärse kinnistu arendusplaane. Eraomanikelt arendaja omandisse läinud kinnistul asub osaliselt ka Harku järve äärne rannaala ja populaarne supluskoht.

Siljanov sõnas, et hiljuti sõlmis Arco Vara tütarettevõte AS Kolde lepingu kinnistu ostuks Harku järve kaldale, aadressiga Paldiski mnt 124b, mille üle kohalikud elanikud on juba ka muret tundnud. „Kardetakse, et planeeritud arendusega Harku järve ääres ehitatakse ala täis ning kaovad nii liivarand kui võimalused seal puhkamiseks,“ ütles Siljanov ning rahustas elanikke, et uued majad siiski päris järve kaldale ei tule ning sealsed võimalused puhkamiseks ja olemasolev haljastus jäävad samuti alles. „Vastupidi, pigem annab see linnaosavalitsusele võimaluse leida koostöös ettevõtjaga lahendused, et rand ja promenaad viimaks korrastada,“ jätkas Siljanov.

Siljanovi sõnul on arendaja sooviks olemasoleva lagunenud kõnnitee asemele rajada järve äärde valgustatud promenaad ning anda see tulevikus linnale üle koos liivarannaga. „Hetkel on sealne kõnnitee väga nukras seisus, sest tee on osaliselt lagunenud ning vajab investeeringuid. Arendaja plaanib ehitada asemele aga korraliku promenaadi koos valgustusega, mida saaksid kasutada kõik elanikud,“ rääkis Siljanov ning lisas, et kohtumisel räägiti ka rannaala üldisest arengust.

Linnaosavanema asetäitja sõnul on elanikud tundnud muret ka järve äärse haljastuse pärast. „Ilusad hõberemmelgad pakuvad ka edaspidi silmailu kõikidele puhkajatele,“ kinnitas Siljanov. „Kui on olemas uus detailplaneering, siis saab juba täpsemalt rääkida, mis mahus ja milliseid töid täpsemalt teostatakse," ütles linnaosavanema asetäitja ning lisas, et ka linnaosavalitsusel on plaanis sel aastal investeerida Harku järve äärse rekreatsiooniala laiendamisse. Rajatakse nii grillimisalad kui välibassein.

Arendaja sõnul soovib Arco Vara rajada alale mitmekesise ja tervikliku elukeskkonna, kuhu tuleksid nii pere-, rida- kui ka korterelamud. Samuti soovitakse rajada Harku järve äärde kõigile avatud rannapromenaad koos laste mänguväljakute ning istumisaladega. AS Arco Vara esindaja Hillar-Peeter Luitsalu sõnas, et kehtiv Haabersti linnaosa üldplaneering annab võimaluse arendada kinnistul välja enam kui 30 000 ruutmeetrit elamu- ja äripindu ning kavatsust taotleda läbi detailplaneeringu ehitusmahu suurendamist arendajal ei ole.

Detailplaneeringu lahendust on asutud juba koostama ja esimese etapi ehitamise alustamisega loodetakse algust teha 2023 aasta lõpul. "Harku järve äärsel alal on suur potentsiaal ning sealseid võimalusi kasutades soovime luua hinnatud elukeskkonna, mis pakub mitmekülgseid võimalusi. Koostöös kohaliku omavalitsusega soovime muuta antud piirkonda aga veelgi atraktiivsemaks," ütles Luitsalu.