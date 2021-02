Helsingis napib intensiivravi haiglakohti

Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas (HUS) on koroonaviirusse nakatunud intensiivravipatsiente viidud üle teistesse haiglatesse. Näiteks esmaspäeval viidi mujale kaks patsienti. Üks neist saab nüüd ravi Kotkas, teine Lahtis. Kas intensiivravi kohad hakkavad lõppema?

Kolmapäevastel andmetel viibis HUS-i intensiivravi osakonnas 17 patsienti. Haldusdirektor Veli-Matti Ulander sõnas, et kui arv kasvab tublisti üle 20, tuleb osad operatsioonisaalid sulgeda, et töötajaid jaguks. „Intensiivravi suudetakse korraldada vastavalt vajadusele, kuid see viib alati asjaoluni, et muid tegevusi hakatakse piirama,“ rääkis Veli-Matti Ulander. „Maailmas pole kuskil intensiivravi töötajaid niisama lihtsalt võtta.“

Viimastel andmetel on üle kogu Soome koroonaviiruses intensiivravipatsiente 34. „Karta on, et pandeemia olukord läheb halvemaks ning iseäranis mõjutab see HUS-i piirkonda,“ märkis Ulander. „Intensiivravi vajavate patsientide hulk suureneb praegu, mil muundunud viirustüvi on kiiremini levima hakanud.“

Möödunud kevadel loodi intensiivravi kohti muuhulgas ka Meilahti parklasse, mis aga kasutusse ei läinud. „Eelmisel kevadel koolitasime intensiivravi jaoks töötajaid ning osa neist naaseb nüüd teistest osakondadest intensiivravi osakonda,“ jätkas Ulander. „Tegemist on mõistagi väga kiire muutusega.“ Intensiivravi nõuab märkimisväärset hulka personali, kuna see toimub kolmes vahetuses ja ühe voodikoha kohta töötab viis inimest.“

Küsimusele, kuidas on plaanis lahendada meedikute nappust, vastas Ulander: „Oleme loonud nn virtuaalse meeskonna, ootevalmiduses tiimi, mis saab vajadusel liikuda teise üksusesse ja keda siis vastavalt koolitatakse. Selleks on personali juurde võetud.“

Möödunud kevadel kaardistati Soomes intensiivravi kohti ning oletati, et HUS-is õnnestub tekitada maksimaalselt 200 intensiivravikohta. „See arv ei ole antud olukorras realistlik,“ nentis Ulander. „Või ütleme nii, et see vajaks väga suurt hulka arste ja hoolduspersonali. Kui me üritame kogu ülejäänud arstiabi normaalsena hoida, peaks tegema väga radikaalseid muutusi.“ Milline oleks realistlik intensiivravikohtade hulk, Ulander täpselt vastata ei osanud. „Meil on organisatsioonis kokku palju töötajaid, kuid ei saa öelda, millise kiirusega neid koolitatakse ja milliste muude osakondade töö piiramist see nõuab. Hetkel üritame palavikuliselt personali juurde saada.“

