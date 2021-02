HÕFFi avab publikuauhindadega pärjatud õuduskomöödia

Tänavuse Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avab õuduskomöödia, milles astub esimest korda vaatajate ette Psycho Goreman – hirmsa nimega monstrum, kes on liiga tõsine, et teda tõsiselt võtta.

Kanada režissööri Steven Kostanski filmis "Psycho Goreman" kaevavad lapsed kogemata välja ja äratavad ellu tulnukast monstrumi, kes maeti Maale miljoneid aastaid tagasi pärast ebaõnnestunud katset hävitada universum. Nad panevad talle nimeks Psycho Goreman ja sunnivad samast leitud maagilise kalliskivi abil kuuletuma. Paraku levib uudis välgukiirusel üle terve universumi ja laste kodulinnas puhkeb galaktikatevaheline sõda.



"Mõnusalt absurdne intergalaktiline õudusulmekomöödia, mis uhkeldab oma põlve otsas tehtud analoogefektide verise leidlikkuse ja peaaegu camp´ilike osatäitmistega," kirjutas juhtivaid filmitööstuse väljaandeid Variety tänavu jaanuaris "Psycho Goremani" Põhja-Ameerika kinolevi alguse puhul.



HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on "Psycho Goreman" ideaalne avafilm nii hea ja kurja võitlusest rääkivate muinasjuttude kui ka isepäiste, stuudiosüsteemist väljaspool valmivate B-filmide austajatele. "See on hullumeelne teos, mille autori süda kuulub varjamatult 1980ndatele, nagu ka meie festivali oma," ütles ta.



Juba mitmelt festivalilt publikuauhinna võitnud "Psycho Goreman" on Steven Kostanski viies pikk film. Tema tuntumad tööd on "Manborg" ja "Tühjusesse", mida on näidanud vastavalt HÕFF ja PÖFF.

Palgamõrtsukas ja röövitud tütar



Korea märulifilmi parimaid traditsioone esindab tänavusel festivalil aga Hong Won-chani "Päästa meid kurjast", milles palgamõrtsukas ajab oma röövitud tütre jälgi, kannul gangster, kelle sugulase ta kunagi tappis. Tegu on Lõuna-Korea eelmise aasta ühe kõige populaarsema filmiga, mida käis kinodes vaatamas 4,3 miljonit inimest. Efektset linateost on hinnanud ka korea kriitikud. "Korea märul oma parimas kastmes," iseloomustab Hong Won-chani filmi Helmut Jänes.



Baltimaade suurim žanrifilmide festival leiab tänavu aset 30. aprillist 2. maini ja sellele saab taas kaasa elada üle terve Eesti, sest osa programmist jõuab ka veebikino ekraanile. Soodushinnaga passid on juba müügil. Piletimüük algab 9. aprillil.



Festival järgib kõiki terviseameti ja valitsuse kehtestatud reegleid. Igale seansile lubatakse ainult poole saali jagu vaatajaid. Istekohad on hajutatud. Seansside vaheajal saale puhastatakse ja desinfitseeritakse. Maskid on kohustuslikud.



Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali korraldavad Pimedate Ööde filmifestival, Haapsalu linn ja kultuurikeskus.



