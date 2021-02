Hoolimatud liiklejad sõidavad aastas maha sadu liiklusmärke

"Kui keegi on liikluses nii-öelda kõva mees ja rallib hästi, siis tegelikult on ta potentsiaalne oht meile kõigile – nii meie tervisele, elule kui tegelikult ka meie rahakotile," ütles transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa.

"Kui keegi on liikluses nii-öelda kõva mees ja rallib hästi, siis tegelikult on ta potentsiaalne oht meile kõigile – nii meie tervisele, elule kui tegelikult ka meie rahakotile," ütles transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa.

Tallinnas sõidetakse igal kuul maha või lõhutakse 50-100 liikluskorraldusvahendit ning umbes 20 neist juhtumitest on sellised, kus sõidukijuht põgeneb ja teda ei õnnestu kindlaks teha. Nii ei hüvita süüdlase liikluskindlustus ka tekitatud kahju. "Kui vanasti hüvitas liikluskindlustusfond sellise kahju 100% ulatuses, siis mõned aastad tagasi suudeti riigikogus läbi suruda lahendus, et kahju kannatajal on ka omavastutus – 150 eurot ühe kahju kohta," lausus Rüütelmaa.

Tallinna linnas on pea 35 000 liiklusmärki ja 387 fooriga ristmikku. Pikali sõidetud märgid toovad linnale igal aastal enam kui 30 000 eurot lisakulu. "Liikluskindlustusfondi seisukoht oli see, et liikluskorraldajad paigaldavad liikluskorraldusvahendeid liiga hoolimatult ja seetõttu sõidetakse neid maha," ütles Rüütelmaa. "Uskumatu, et seadusemuudatus sellise argumendiga riigikogus läbi läks. Tegelikult käib paigaldamine väga rangelt standardi järgi, mis näeb täpselt ette, kui kaugel sõiduteest, ristmikust või ülekäigurajast liiklusmärgid olla tohivad. Nii et need väited ei ole päris veenvad."

Kõik juhtumid, kus autojuht pärast liiklusmärgile otsa sõitmist sündmuskohalt lahkub, ei pruugi siiski olla tahtlikud – liiklejad pole ühtviisi tähelepanelikud ja talvistes oludes võib eksimusi lihtsamini ette tulla. "Mõnel juhul ei saagi autojuht võib-olla arugi, et tagurdas kuskil parklas mingi posti kõveraks – sõidab minema ja pärast imestab ise ka, miks tal auto tagant mõlkis on. On olnud ka juhuseid, kus tublid lumelükkajad lükkavad mõnikord koos lumega maha lume sisse mattunud liiklusmärgid. Humoorika seigana võib mainida, et kuna linn kogub ja ladestab lund kindlatele platsidele, siis oleme sealt kevadeti käinud mitmel korral liiklusmärke korjamas ja ühel korral isegi ühe ohutussaare kätte saanud. See on talviste olude puhul paratamatus. Kui meil õnnestub liiklusmärk kätte saada ja paigaldada, on kahju minimaalne."

Tihedama liiklusega ristmikel saab pikali sõidetud märki või foori parandada alles siis, kui liiklust vähem. Kui nt esmaspäeval juhtub liiklusõnnetus, siis reeglina enne järgmist nädalavahetust põhjalikke töid ette võtta ei saa. "Kui kõveraks sõidetakse mõni tavaline liiklusmärk, siis selle kahju kõrvaldamine on suhteliselt lihtne," mainis Rüütelmaa. "Kahjustatud post tõmmatakse koos betoonist palliga maa seest välja, valatakse uus betoon ning paigaldatakse uus post. Kulu jääb sealjuures laias laastus mõnesaja euro kanti."

Fooridega juhtunud õnnetused on juba märksa kulukamad, sest lisaks postile puruneb ka sügaval maa sees asuv betoonist kann, mis posti fikseerib, pealegi tuleb teha elektritöid. Foori postide eemaldamine ja taaspaigaldamine on eriväljaõppega spetsialistide aeganõudev käsitöö, sest kopaga kaevamine võiks side- ja elektrikaableid kahjustada. "Mullu juhtus õnnetus Reidi teel, kui auto sõitis vastu fooriposti, mis hoidis üleval ka muutuva teabega liiklusmärke," meenutas Rüütelmaa. "Seal jäi kahju umbes 25 000 euro juurde, raha korvas liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustusselts."

Paljud märkide ja fooride rikkujad on tabatud tänu linna liikluskaameratele ning koostööle politseiga. Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul tuleb arvesse võtta, et isegi kui liikluskindlustus kahjud hüvitab, siis liiklejad maksavad need kulud ühiselt kinni. "See on liikluskultuuri küsimus, et liiklejad mõistaksid: mida ise teeme, tuleb kas liiklusõnnetuse või rahalise kuluna meieni tagasi," lausus ta. "Maksame kõik ühiselt läbi liikluskindlustuspoliiside õnnetusjuhtumitega tekitatud kulusid kinni."

Kui inimesed märkavad mõnd mahasõidetud või kahjustatud liikluskorraldusvahendit või näevad pealt, kuidas sõidukijuht lahkub pärast liiklusmärgile või foorile otsa sõitmist sündmuskohalt, tuleks sellest kindlasti teada anda AS Signaal ööpäevaringsele telefonile 656 3535 või e-posti teel info@signaal.ee.