"Meil on hirm, et pikka intensiivravi vajavaid nooremapoolseid inimesi satub haiglasse üha enam, aga neile ei jagu ressurssi," kirjeldas Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lichtfeldt. "Siis peab ühel hetkel perspektiivikama haige kasuks valikuid tegema ja mõnel töötajal tuleb n-ö juhe seinast välja tõmmata. Kes see tõmbaja peab olema?"

"Meil on hirm, et pikka intensiivravi vajavaid nooremapoolseid inimesi satub haiglasse üha enam, aga neile ei jagu ressurssi," kirjeldas Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lichtfeldt. "Siis peab ühel hetkel perspektiivikama haige kasuks valikuid tegema ja mõnel töötajal tuleb n-ö juhe seinast välja tõmmata. Kes see tõmbaja peab olema?"

Lichtfeldti sõnul on praeguseks jõutud olukorda, kus intensiivravi jaoks vajalikke aparaate on puudu ja voodikohti ei jätku ning kogu tekkinud situatsioon paneb tervishoiutöötajad erakordselt suure surve alla.

Ränkraskete valikute aeg on käes

"Kui tuleb uus haige, kellel on perspektiivi rohkem, tehakse mingeid valikuid. Isegi kui taolised otsused sünnivad konsiiliumi korras, ei kujuta ma ette, mis nende töötajate emotsionaalse seisundiga hakkab saama," tõdes meedik, kes praegu vastutab kõikide koroonaosakondade õdede töö eest.

"Me oleme iga päev kroonilises kohtade puuduses. Ka kõik teised Tallinna haiglad on COVIDi-haigeid täis. Kui uudistes loetakse ette patsientide ja juhitaval hingamisel olevate inimeste arvu, siis räägitaksegi vaid neist, kel on toru kurgus. Aga aparaatidega patsiente, kes otseselt toru ei vaja, kuid ise hingata ei suuda, on meil oluliselt rohkem," selgitas Kristin Lichtfeldt.

Naise sõnul on masendav ka see, et keegi ei tea, kui kaua viiruseaeg kestab.

"Vahepeal oli lootus, et see saab suveks läbi, aga nüüd lükkub tähtaeg kogu aeg edasi. Pikk pime tunnel läheb üha pikemaks ja see tekitab lootusetust."

Vaktsineerimine on privileeg

"Kõik inimesed, kel on võimalus lasta end vaktsineerida, peaks seda tegema. Kõik vaktsiinid, mis meil praegu saadaval on, on head vaktsiinid. Kui ma poleks tervishoiutöötaja, vaid mõni muu inimene, kellele pakutakse vaktsiini, siis ma jookseks selle järele. Vaktsineerimine on privileeg," ütles Kristin Lichtfeldt.

"Ma saan isiklikult öelda, et juba praegu on see vaktsiin mind palju aidanud. Aga siin võib näha ka majanduslikku kasu. Vaktsineeritud inimene ei pea jääma eneseisolatsiooni, ta saab tööl käia. Mida kiiremini saame suurema hulga inimestest vaktsineeritud, seda rutem saame sellest olukorrast välja tulla," märkis Lichtfeldt, kelle sõnul tegutsevad meditsiinitöötajad praegu kriisirežiimis.

"Nad töötavadki oma kutsumusest ja missioonitundest, et me lahendame koos kriisi ja koos saame hakkama. Nad mõtlevad, et kui nad läheks ära, oleks teistel veel raskem. Karta on, et kui ükskord kriis läbi saab, siis kaob ka missioonitunne ja läheb raskemaks. Siis annavad inimesed lõpuks alla. Kogu aeg mõtlen, et millal see pauk ära käib, millal keegi mulle kirjutab, et ta enam ei jõua," muretses õendusjuht, kelle arvates võiksid kõik eesliinitöötajad võtta aja puhkamiseks, mil nad lülitavad ka telefoni välja.

Töö COVID-osakonnas mõjub lisaks füüsilisele koormusele rängalt ka vaimsele tervisele.

"Ega me tõesti kogu aeg ei naera. Üle-eelmisel nädalal nutsin ma neljal päeval seitsmest. Surmade hulk võib ühe kuu jooksul olla sama suur, kui varem oli ühe aasta jooksul. Päris palju on praegu just selliseid inimesi, kes on tervishoius töötanud pikki aastaid, aga surmaga puutuvad kokku esimest korda. Töötajatele, kes pole harjunud surmaga toime tulema, on see eriti raske. Isegi siis, kui patsiendi terviseprognoos on väga raske ja surm üsna tõenäoline."