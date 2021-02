ITK vaktsineerib kahe nädala jooksul 1400 haridustöötajat

"See on päris suur väljakutse lisaks tänasele haigla koormusele, mis on tõusnud seoses Covid-patsientide ravi ja nakatumise tõusuga üldiselt," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht, vaktsineerimiskoordinaator Ülle Rohi. "Aga meil on olnud tubli algus ja kogemus on treeninud meid vastu pidama meeskonnana igasugustes tingimustes."

"See on päris suur väljakutse lisaks tänasele haigla koormusele, mis on tõusnud seoses Covid-patsientide ravi ja nakatumise tõusuga üldiselt," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht, vaktsineerimiskoordinaator Ülle Rohi. "Aga meil on olnud tubli algus ja kogemus on treeninud meid vastu pidama meeskonnana igasugustes tingimustes."

Ida-Tallinna Keskhaigla vaktsineerib selle ja järgmise nädala jooksul ligi 1400 haridustöötajat, lisaks vaktsineeritakse ligi 1000 tervishoiutöötajat teise doosiga.

Esmaspäeval vaktsineeritud 21. keskkooli ühiskonnaõpetuse õpetaja Erki Fels ütles, et vaktsineerimise kohta oli piisavalt informatsiooni. "Vaktsineerimise võimalusest teavitati telefoni teel ja siis sai küsida korraldusliku poole kõrval ka vaktsiini kohta üleüldiselt," ütles Fels. "See telefoninõustamine oli konstruktiivne ja ilmselt ka põhjus, miks keegi seal saalis eriti nendest brošüüridest enam huvitatud ei olnud. Tore oli, et saadeti telefonile ka meeldetuletus toimumise aja ja koha kohta."

Fels märkis, et õpetaja peaks ühiskonnale eeskuju näitama ja pooldama teaduspõhist maailmapilti. "Ilma mõjuva põhjuseta vaktsineerimata jätmine ei ole vastutustundlik enda ega teiste suhtes. Olen aastaid gripivaktsiini teinud ja pole ühtegi kõrvalmõju olnud - peale selle, et grippi pole enam jäänud. Otsustasin vaktsiini teha, et aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele. Ma ei taha teisi inimesi nakatada ning soovin, et Eesti elu jääks avatuks," rääkis Fels, lisades, et kogu vaktsineerimine kestis kokku vaid tunni.

"Telefonikõne, sõit haiglasse, registreerimine, süst, jälgimisalal viibimine 15 minutit ja sõit tagasi koju võttis tunni, seega oli tegemist erakordselt kiire protseduuriga," ütles Fels. "Tore oli see, et arstid ja õed olid positiivsed ja heas tujus. Viivitusi ei olnud, järjekorras ei pidanud passima, hajutatus ja kaitsevahendite olemasolu tagatud. Hea, et tuletati meelde ka II korral paberkandjal vaktsineerimise pass soovi korral kaasa võtta, et oleks kõik vaktsiinid ühes koha üles märgitud."

Haridustöötajad vaktsineeritakse AstraZeneca vaktsiiniga ja ITK on teinud Terviseametile tellimuse Moderna vaktsiinile, et ka haridustöötajad vanuses 70+ saaksid vaktsineeritud.

"Märtsi esimesel nädalal vaktsineerime haridusasutustes kohapeal. Kõik vaktsiinid on oma "iseloomuga" ehk erinevad nii säilitamise, koguste, II doosi aegade, immuunvastuse tekke, kui muu poolest. Erinevate vaktsiinide tulek ja vaktsineerimise sihtgruppide laienemine ning läbiviimise asukohtade lisandumine nõuab pidevalt protsesside ja ülesannete ülevaatamist ning korrigeerimist," ütles Rohi, lisades, et haridustöötajate esimese doosiga üheaegselt teevad ITK vaktsineerijad apteekritele ja teistele tervishoiutöötajatele, kokku ligi 1000 inimesele, ka teise vaktsiinidoosi.

21. veebruari seisuga on Ida-Tallinna Keskhaiglas tehtud kokku 4238 doosi vaktsiinisüsti.