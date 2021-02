Jäävihm on muutnud teed ohtlikult libedaks

Pilt: Ksenija Kurs/ Foto on illustreeriv

"Llibedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö," ütles Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.

Täna hommikust alates on kogu Eestis ilmaolud oluliselt muutunud ning sadama on hakanud jäävihma, mistõttu on teeolud väga keerulised.

Jäävihma tõttu esineb kõikidel riigiteedel ohtlikke libedaid lõike. Teeolud võivad olla keerulised kogu järgmise ööpäeva.

"Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö," ütles Randmaa. "Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi."

Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil praegustes ilma- ja teeoludes arvestada pidurdusteekonna kolme- kuni neljakordistumisega võrreldes suviste tingimustega. Transpordiamet palub juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.

Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee.