Jahimehed: karud on taliuinakust ärganud

Jahimeeste kinnitusel on esimesed karud taliuinakust ärganud ning nad on jäänud rajakaamera ette ning mitmel pool on nende jälgi näha, vahendas BNS.

Kortsu sõnul ärkavad soojade ilmade saabudes tavaliselt esimestena taliuinakust isased karud, viimastena aga lahkuvad talvituspaigast emakarud koos kesktalvel sündinud poegadega.

"Esimeste sulailmadega on mitmel pool märgatud karu jälgi ehk see tähendab, et nad on juba liikvele asunud. Varakevad on karudele pärast uinakust tõusmist tavaliselt pisut raskem aeg, kuna süüa napib," selgitas Korts EJS-i portaalis.

Jahimeeste hinnangul elab Eestis ligi 1000 karu ja asurkond on väga heas seisus. Eelnevatel aastatel on karu toidulaud olnud sigade Aafrika katku tõttu rikkalik. Karu on Eestis jahiuluk, keda kütitakse kahjustuskohtades ning inimpelgluse säilitamiseks. 2020. jahiaastal kütiti 94 karu.

Karu inimesele reeglina ohtlik ei ole, aga ettevaatlik tasub temaga kohtudes olla, rriti siis, kui satutakse kokku poegadega emakaruga.