""Vajame veendumust, et kõigil siia sattunuil, ükskõik kas nad on tulnud varem või nüüd, on võimalus ja isegi kohustus panna oma laps eestikeelsesse kooli." - on väide, mis on ühiskonnale ohtlik," sõnas presidendi kõne kohta suhtekorraldaja Janek Mäggi.

Mäggi ei leia, et presidendi kõne peaks tingimata olema iga eestlase jaoks aasta tähtsaim sõnavõtt ning selles oli mitmeid puudusi, ent president Kersti Kaljulaid andis endast antud olukorras parima.

"Aasta tähtsaim kõne ei ole presidendi kõne. Aasta tähtsaim kõne on kõne, mis läheb kõne kuulajale kõige rohkem korda. Olgu ta peetud peielauas või poe taga viina visates, olgu kõneleja tähtis või tähtsusetu, olgu ta kuulajale meeldiv või suisa vastik. Kõne, mis läheb väga korda või kõne, mis on täiesti tähtsusetu, võib pidada ka president," nentis Mäggi.

Presidendi kõne formaat ei sobi Mäggi hinnangul sugugi mitte igale kõnelejale.

Kõne peaks olema pidulik ja looma üleva meeleolu

"24 minuti pikkune avalik ettekanne ja 6 lehekülge pikk tekst, mis on võrdne ajalehe kolme arvamuslooga, nõuab erakordset pingutust. Mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt. Nõuab sõnaselgust, mõtteselgust, kehahoidu, näovalitsust – nõuab annet."

Mäggi leiab, et presidendi kõne funktsioon on olla pidulik ja luua ülev meeleolu.

"Nagu tööriietega ei kõlba minna pulma, ei kõlba pidupäeva kõnes rääkida paljusid asju teatud viisil. Teledebatis võib lubada palju rohkem kui laulupeopuldis, mille mittemõistmise eest on mitu Eesti kulutuuriministrit peotujurikkuja tiitli pälvinud. Ka presidendid on peotujurikkujatena üles astunud eelkõige aastapäevakõnedes. Ei ole tabanud nooti, pole pidanud viisi, sõnad pole olnud peas," tõdes Mäggi.

"President Kersti Kaljulaidi eilne kõne oli üks tema stiilis kõnede reas. Seda ei saa hinnata skaalal "meeldis või ei meeldinud", vaid tuleb hinnata skaalal: "kas kõne vastas iga konkreetse kuulaja ootusele või mitte?". Kui ma käin abikaasaga teatris, on korduvalt juhtunud, et meie hinnang tükile erineb oluliselt. Sest meie pead on täis väga erinevat informatsiooni, mis ei pruugi olla veidigi sarnane ning millest tekivad väga erinevad kooskõlad. Kuid me pole sellepärast veel ligi 27 aasta jooksul lahku läinud," märkis Mäggi.

"Televaataja jaoks luges tervik ning seda suutsid tajuda vaid need, kes julgesid vaadata kehakeele kõrval sõnade alla, peale, sisse ja vahele," nentis Mäggi, kelle sõnul vastas presidendi kõne kindla osa ühiskonna ootusele, aga sellel oli ka puudusi.

"Lihtsad asjad. Sõnadega eputamine: kroonviirus, pärgviirus; pioneerilikult üliemotsionaalsed kohad: "Jah, vaktsineerimine on vabatahtlik, kuid juba täna, kui vaktsiine kõigile ei jagu, on meil liiga palju neid, kes saaksid, aga ei taha ennast vaktsineerida. Usaldame neid teadlasi ja arste, kes on need vaktsiinid ohutuks tunnistanud! Ma palun kõiki Eesti inimesi – kaitseme endid, meie lapsi, meie inimeste töökohti ja perede toimetulekut ning vaktsineerime end niipea, kui selleks võimalus avaneb!"," loetles Mäggi.

"Kulunud kujundid: "Me saame päriselt teoks teha vana ja varem võimatuna näinud unistuse olla ühtaegu oma kodus mere ääres metsa sees ja samal ajal ka Tallinna kesklinnas."; ühiskonna ja maailma jagamine sõpradeks ja vaenlasteks: "Moskva eest kaitseb meid Eesti Kaitsevägi ja NATO" või "...nii tõdes Eesti hea sõber ja endine Taani välisminister Uffe Ellemann-Jensen ..."."

Eesti venelane peab saama olla venelane

Suur ebaõnnestumine oli Janek Mäggi hinnangul koht, kus president rääkis laste panemisest "õigesse" kooli, mis on tõenduspõhisusest kaugel.

"Ka need inimesed, kes räägivad mitut keelt, ei pruugi vallata isegi oma emakeelt. Kardan, et Tiit Hennoste on minuga nõus, kui väidan, et suurem osa inimestest, kes kinnitavad, et nende emakeel on eesti keel, ei oska seda kuigi palju. Võtta inimeselt tema emakeel ja sundida teda hakkama "eestlaseks", on pehmelt öeldes integratsioonivastane vihakõne Midagi sellist tehti Austraalias aborigeenidega."

Kodus omandavad inimesed Janek Mäggi hinnangul oma keeleoskusest erakordselt väikese osa.

"Soomes elavast kuni 100 000 eestlasest paljude lapsed on soomekeelsed, identiteedivärina ja rahvustunde häiringuga – usun, et üks neist, 90ndail lapsena Soome kolinud, kuid Eestiga tihedat sidet pidav, minu tuttav Eron Krillo nõustub minuga. Eesti venelane peab saama olla venelane. Elada ema keeles"

Presidendi kõne teistest arvustustest rääkides leiab Mäggi, et arvustajad hindasid mitte kõne sisu, vaid esitust.

" Kui lugeda läbi erinevad arvustajad, on vähe neid, kes hindasid presidendi kõne sisu, ülesehitust, mõtet ja sõnumit. Arvustajad hindasid kõnelejat. Kellele president meeldib, kiitsid. Kellele president ei meeldi, olid teravad. Õigus oli loomulikult mõlemal. Kui kõne tehniline pool – tühi saal, seetõttu etlejat segadusse ajavad promterid, mis oli telesaate tegijate täielik valearvestus – kõrvale jääta, andis Kaljulaid oma oskuste-, ande- ja võimetekohase etenduse."