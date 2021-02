Jätkuvad linna seminarid korteriühistutele

Veebruaris ja märtsis jätkuvad Tallinna linnavalitsuse korraldatud korteriühistute juhatustele ja liikmetele mõeldud seminarid.

Täna, 18. veebruaril kell 17.30 toimub Tallinna Linnavaraameti korteriühistutele mõeldud seminar "Toetuste taotlemine e-keskkonnas" nii piiratud arvuga kohapeal kui ka e-keskkonnas.

Seminari teema on "Toetuste taotlemine e-keskkonnas". Seminaril saavad osaleda vaid eelregistreerijad, sest kohapeal osalejate arv on piiratud ning e-keskkonnas osalejatele saadetakse informatsioon e-mailile. Linn toetab korteriühistute tegevusi seitsme eri toetusmeetme kaudu. Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada läbi e-keskkonna. Seminaril tutvustab Tallinna tegevus- ja projektitoetuste registrit linnakassa osakonna juhtivspetsialist Ülle Kert.

Seminar "Toetuste taotlemine e-keskkonnas" toimub vene keeles 25. veebruaril.

"Vaatamata keerulisele ajale tuleb korteriühistute liikmetel ja juhtidel tegeleda ühistu majandamisega ja korraldamisega. Sellepärast on korteriühistutele mõeldud seminarid kolinud suuremal määral e-keskkonda, kus jagame tasuta ajakohast informatsiooni ning teavet olulistel teemadel," selgitas Tallinna abilinnapea Eha Võrk. "Eelkõige on meie kõigi peamine kohustus korraldada seminare ohutult, et hoida ennast ja teisi tervena."

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on seminaride eesmärk tuua inimesteni teavet, kuidas korraldada kortermajade tegevust efektiivsemalt, millised on linna toetusmeetmed korteriühistute tegevustele ning kust on võimalik küsida nõu ja abi.

Kui tavaolukorras korraldas Tallinna linn korteriühistute liikmetele mõeldud seminare linnaosades, et kohapeal eksperdi käest otse nõu küsida, siis praegu kasutatakse just neid lahendusi, mis võimaldavad hoida ohutut distantsi.

"Juba toimunud veebiseminaride tagasiside on olnud äärmiselt positiivne ja sellepärast otsustasime olulisi teemasid arutada veebi kaudu ja väikesel arvul inimestel, kellel pole võimalik arvutit kasutada, kuulata seminare ka kohapeal. Ettepanekud ning küsimusi saab saata ette e-kirjaga ja püüame neile kirjalikult vastata nii ruttu kui võimalik," on Eha Võrk optimistlik.

Korteriühistute seminarid edaspidi:

2. märtsil veebiseminar "30 minutit parkimisest – juriidilised kitsaskohad" Facebooki lehel kell 10

16. märtsil seminar "Üldkoosoleku korraldamine ja läbiviimine" (eesti keeles, lektor Aet Peetso)

18. märtsil seminar "Üldkoosoleku korraldamine" (vene keeles)

Lisaks sellele on märtsis kavas veel venekeelne veebiseminar laenu taotlemisest korteriühistutele.

Küsimusi saab saata aadressil: ky.teabekeskus@tallnnlv.ee

Rohkem informatsiooni korteriühistutele leiab: https://www.tallinn.ee/korteriuhistu (samalt aadressilt saab ka järele vaadata varasemaid veebiseminare).

Korteriühistute liikmetele mõeldud seminare korraldab Tallinna Linnavaraamet alates 2019. aasta sügisest.