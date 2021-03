JEVGENI: Kõige ilusam naine on õnnelik naine

"Kui praegu on sisuliselt hädaolukord, siis tuleb see ka välja kuulutada. Teiseks tuleb inimestele ausalt öelda, et kolm-neli nädalat läheb ainult halvemaks. Siin ei ole valikut, elu tulebki lukku panna, kui me ei taha istuda luku taga 2-3 kuud," ütles linnapea Mihhail Kõlvart eile saates "Siin Tallinn". „Ma arvan, et hea kolleeg Mihhail ei mõelnud seda kuidagi kehvasti, ta muretseb, mis ühiskonnas toimub, aga eriolukorda sellisena, kui just ei ole plaani kaitseväge tuua tänavatele, ei ole selliselt enam vaja,“ ütles reformierakondlane Kristen Michal.