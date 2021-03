JUHTKIRI: Meie elud on meie kätes

Jah, olukord pole kiita – ja eksib see, kes arvab, et äsja jõustunud koroonapiirangud kestavadki ainult mõne nädala. Kõige hullem on alles ees.

Tallinnas on olukord üsna halb ja mujal Eestis pole see samuti kiita. Polegi enam kohta, kus see neetud haigus ei möllaks. Lähtugem asjatundjate tungivatest soovitustest – nüüd on küll viimane aeg karmideks meetmeteks, et viiruse pealetung peatada. Vahepealse lõdvakslaskmise hind on olnud kõrge. Juba lahkuvad meie hulgast keskealised, seni täies jõus olnud kaasteelised. Tohtrid räägivad, pisarad silmis, kui valus neil on, kui haiglasse tulevad isa ja tütar ning välja läheb omal jalal ainult tütar, sest isa elutee kustus...

Niisiis peame piiranguid karmistama ja on selge, et äsja kehtestatutest ei piisa. Soome võib varsti sisse seada komandanditunni, kuigi sealne olukord on meiega võrreldes veel üsna hea. Läti on selle juba ära proovinud, ja vist aitas.

Ei taha taas korrata, et rangeid piiranguid poleks tarvis, kui inimesed käituksid vastutustundlikult. Peseksid korralikult seebi ja sooja veega käsi, ei tükiks kohtadesse, kus on palju võõraid, ei läheks reisima ja loobuksid mõneks ajaks lõbusatest koosviibimistest. Seda kõike pole piisavalt tehtud. Küllap lootsid riigijuhidki asjatult inimeste enda ettevaatlikkusele.

Aasta tagasi manitseti meid palju rohkem ja oligi tunda, et valitseb eriolukord. Toona oli Eesti üks vähesema nakatumisega riike, mitte esirinnas, nagu praegu, ning üheskoos tõrjusimegi viiruse tagasi. Nüüd ütles peaminister Kaja Kallas, et tegelikult on meil ka praegu eriolukord, aga millegipärast riik seda ametlikult välja kuulutanud ei ole. See aga saadab inimestele sõnumi, et ega midagi hullu lahti polegi. Väga palju oleneb sellest, mida riigijuhid ütlevad. See kujundab üldise suhtumise ja käitumise mustri.

Praegu on veel ignorantsust ja muretust liiga palju. Ja selles on süüdi seegi, et ei ole tegeldud ennetavate meetemetga, nagu soovitas Tallinna linnapea, vaid on lastud kõigel minna omasoodu, arvates, et järsku meil käitub viirus kuidagi teistmoodi kui mujal. Ei käitu. Ta ründab täpselt ühtmoodi nii meil, Lätis, Leedus kui ka Soomes ja Rootsis. Aga kui me ei kasuta ennetavaid tõkkeid, mis hoiaks ära viiruse suure vohamise, siis pärast me ei pruugigi temast enam jagu saada ning arstid peavad hakkama tegema valikuid, keda jätta ellu, keda mitte. Veel on hetk, mil karmid meetmed võivad aidata kõige hullemat ära hoida, sest juba käib ka vaktsineerimine. Aga kuni vaktsiine pole piisavalt, peame oma käitumist põhjalikult muutma ja vähemalt kolm kuud ennast piirama. Vastasel juhul ... vastasel juhul kaotame veel väga palju neid kaasteelisi, kes oleksid võinud meie kõigi rõõmuks koos meiega sammuda. See saatus võib tabada igaühte meist.

Kui aga suudetakse kannatada vähemalt nii kaua, kuni vaktsiinid oma mõju hakkavad avaldama, võidame koroona ühise pingutusega. Võidame niikuinii!