Jüri Kuuskemaa: keegi võõras viis mu koera Tornide väljakult ära

Kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa ütles, et tema ei kuulu lemmiklooma pidajate hulka pärast seda, kui vanalinna elama asudes tema koer Tornide väljakul rihmata jooksma pääses.

"Keegi hüüdis teda kõrvalt, ilmselt pandi talle rihm kaela ning viidi ära! Olen aga tähele pannud, et viimaste aastate jooksul on lemmikloomade gabariidid kordades vähenenud. Pigem näivad nad dekoratsioonina naiste käekotil, kust üks väike karvane peakene välja ulatub. Aga et nad ära ei kaoks või auto alla ei satuks, siis nad tavaliselt ilma rihmata ringi ei jookse. Hirvepargis ja Tornide väljakul, kus mulle meeldib jalutamas käia, pole ma ka kuigi palju koerapabulaid kohanud. Ja sõltuvalt koerte kahanemisest on needki väiksemaks muutunud. Omal ajal oli neid paraku üsna palju näha, aga nüüdseks on lemmikloomapidajad selles suhtes korralikumaks muutunud. Nii et kuigi loomad ise on kahanenud, on lemmikloomakultuur paiguti kasvanud," tõdes Kuuskemaa.