Jüri Ratas: erakonnad ei peaks enam saama eraisikutelt annetusi

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul võiks riigikogus algatada arutelu, et erakonnad saaksid tulevikus enda tegevuseks vajaliku raha riigieelarvest ning eraisikud parteidele enam annetada ei saaks. Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et ei saa praegu toetada Keskerakonna esimehe Jüri Ratase ettepanekut rahastada tulevikus erakondi ainult riigieelarvest.

"Siin tuleb teha põhimõtteline muudatus. Riigikogu võiks mõelda – võibolla on õige, et kogu füüsiliste isikute annetamine saab lõpu ja erakonnad ongi [ainult] riigieelarvel. Need, kes on riigikogust väljas, saavad samuti toetust ja ka uued erakonnad, kellele luuakse süsteem, kuidas nemadki saavad teha [toetuse] taotlusi, et viia oma ideid ja programmilisi seisukohti valijateni," rääkis eelmine peaminister Jüri Ratas intervjuus Vikerraadiole.

Vastuseks ajakirjaniku Toomas Sildami küsimusele, kas selle idee järgi peaks lõppema eraisikute annetamine erakondadele, ütles Ratas: "Jah, idee on tõesti see, et kui räägime, kuidas teha erakondade rahastamine väga selgeks, siis seda võiks kaaluda. Ongi nii, et erakonnad ei saa enam eraisikutelt annetusi. Selle küsimusega on olnud erinevatel erakondadel probleeme, sealhulgas ka Keskerakonnal. Arvan, et see muudaks poliitilist kultuuri palju läbipaistvamaks, selgemaks ja paremaks."

