Endine peaminister esitas oma nägemuse, kuidas kriisi seljatada. "Pääseme praegusest enneolematult keerulisest olukorrast välja kindlate ühiste sammudega," kirjutas ta. Ratas tõi välja viis sammu:

Kindlustame hakkamasaamist Riigi ehk meie kõigi poolne abi inimestele ja ettevõtetele, kelle sissetulek on vähenenud või lausa kadunud, peab tagama neile võimaluse naasta tööle ning jätkata tegevust pärast tervisekriisi raugemist. Teisisõnu, toetus ei saa piirneda ainult töötasu hüvitisega, vaid peab aitama hoida ja luua töökohti ning katta ka vältimatuid kulusid. Maksmata rent, liising, kinnisvara- või kodulaen, kommunaalkulud jms toovad kaasa ainult täiendavaid probleeme. Kriisi ajal tuleb toetada ka kohalikke omavalitsusi, sest nende kahanev tulubaas võib vähendada tuge elanikele. Selleks vajalik lisaeelarve peab valmima märtsis, et inimesed, ettevõtted ja linnad-vallad saaksid abi hiljemalt aprillikuus.



Piirame nakkust täismeetmetega Vajame riigipoolseid teaduspõhiseid suuniseid, mille abil pidurdaksime nakkuse levikut reaalselt, mitte näiliselt ega poolikult. Seejuures ärme pelga eriolukorra väljakuulutamist, sest olukord ongi kriitiline – ekspertide hinnangul tervisealane hädaolukord võib muutuda kontrollimatuks katastroofiks. Samuti ärme karda töö ja tegevuse peatamist kõikjal väljaspool eesliini kuna kaalul on ju meie inimeste elud, aga ka tervishoiu ja majanduse toimetulek.



Hoogustame vaktsineerimist Vabatahtlik ja tasuta vaktsineerimine on kindlasti väljapääsuks kriisist. Sel nädalal on Eestisse oodata rekordilises koguses vaktsiine – üle 50 000 doosi. Võtame need kasutusele võimalikult kiiresti ja vaktsineerimiskavast lähtudes. Samuti panustame sellesse, et veel neli Euroopa Liidule esitatud vaktsiinikandidaati võimalikult kiiresti Eestisse jõuaksid. Kui Sputniku vaktsiin saab müügiloa, on see ka Eestisse oodatud.



Loome võimalusi Mida kauem me kriisis elame, seda rohkem see meile maksma läheb. Kui napib tervishoiutöötajaid, otsime neid. Kui noored vajavad vaimset abi, pakume seda. Kui digiõpe või digitaalne vaktsineerimispass vajab kiiremaid lahendusi, kiirendame nende väljatöötamist. Jne, jne, jne.

Jääme meie-ühiskonnaks Viimane, kuid sama oluline kui kõik eelnev – keskendume lahendustele ja ühendame jõud, mitte aga rõhutame erimeelsusi ega otsime süüdlasi. Koroonaviiruse kiire levik on mitte ühe või teise inimese, pere või ettevõtte, vaid meie kõigi mure.