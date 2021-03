"Võrdsus on minu arvates see, kui naisi ei tõsteta esile meeste arvelt ega vastupidi," ütles jurist Merle Albrant. "Naiste ja meeste võrdsete võimaluste loomisel on palju saavutatud, näiteks palgavahe on läinud väiksemaks. Samas pole meil naistel kuigi kerge karjääri teha, eriti poliitikas, sest naiste juures hinnatakse asju, mida meeste juures hindama ei kiputa," nentis Albrant.

"Näiteks ei küsita, mis materjalist ülikonda kantakse, küll aga kritiseeritakse meedias kleite ja mantleid. Muretsetakse, kas lapsed ema karjääri tehes hooletusse ei jää, millist muret meeste puhul ei kohta. Viimastel aastate trend on minu arvates see, et majanduslik ja vaimne vägivald naiste vastu suureneb. Edukad ja rikkad tihti alavääristavad, mõnitavad ja solvavad oma naisi, selle asemel, et neid igati hoida, hinnata ja armastada. Diktaatorlik käitumine ei soovi koduseid vastuväiteid kuulata, pigem eeldatakse alluvlikku suhtumist."

Merle Albranti enda naistepäeva traditsioonid on aastati erinevad.

"On aastaid, kus teeme idagi vahvat koos naistega ja aastaid, kus tähistame päeva pereringis. Minu soov on, et jõuaksime ühiskonnas sinnamaani, kus märkame tunnustada inimesi aasta läbi pidevalt."'

Eesti on Euroopa Liidu suurima palgalõhega riik, siin erinevad naiste ja meeste palgad tervelt on 23%. Pealinn uuris naistepäeva puhul, kuidas on Eestis üldse lood meeste ja naiste võrdsete võimalustega.