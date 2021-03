Kaitsevägi saab haiglatele appi saata 30 parameedikut

Kaitsevägi on valmis koroonapatsientide suure arvu tõttu meedikute puudusega silmitsi olevatesse Eesti haiglatesse appi saatma korraga 30 parameedikut, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

"Kaitseväe meedikud on kindlasti hädavajalikud kaitseväe oma meditsiinikeskustes ja nendega eraldi arvestada ei saa," ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti Lõuna-Eesti Postimehele. "Need meist, kes teevad kõrvaltegevusena meediku tööd tsiviilmeditsiinis, on juba niigi seal abis," lisas Lusti.

Teine seltskond on Lusti sõnul aga parameedikud. "Üheksakümmend viis protsenti neist on ära vaktsineerinud just selle eesmärgiga, et neid vajadusel appi suunata," kinnitas ta. "Parameedikute koguarv koos ajateenijatega on 180, kuid nii-öelda permanentse abina saame arvestada kuni 30 isikuga korraga. Siis suudame mingitki rotatsiooni hoida," selgitas Lusti.

Kaitseväe parameedikute kasutamiseks on tema sõnul sõlmitud praktikalepingud Tallinna ja Tartu kiirabiga, Tartu Ülikooli kliinikumi ja IdaViru keskhaiglaga. Haiglate ringi laiendamiseks, kuhu kaitsevägi võiks appi tulla, tuleks Lusti sõnul sõlmida täiendavad lepingud.

Kaitseminister Kalle Laanet kinnitas eelmisel nädalal Lõuna-Eesti Postimehele antud intervjuus, et juhul kui Eesti tervishoid vajab kaitseväelt meditsiinilist toetust, seda ka antakse. "Ootame vaid kutset," ütles Laanet.