Kaja Kallas: Euroopa kaitsmine jääb NATO ülesandeks

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ühines videokohtumisel riigipeade ja valitsusjuhtidega, et rääkida Euroopa Liidu ja NATO koostööst.

"Eesti hoiab oma kaitse-eelarvet tasemel kaks protsenti SKT-st ja panustame märgatavalt ka rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel," ütles peaminister Kaja Kallas.

Kallas rõhutas ülemkogu videokohtumisel Euroopa Liidu kaitseküsimuste arutelul, et töö EL-i kaitsemõõtme arendamiseks on olnud hea ja see peab jätkuma, kuid samas jääb Euroopa ja Atlandi-ülese julgeoleku ning kollektiivkaitse tagamine NATO ülesandeks, vahendas BNS.

Kallase sõnul on Euroopa Liit teinud viimastel aastatel palju kaitsekoostöö edendamiseks, näiteks küberkoostöö tõhustamiseks, sõjalise mobiilsuse edasiviimiseks, võitluseks väärinfo vastu või kaitsetööstuse koostöö edendamiseks läbi Euroopa kaitsefondi.

"Need on olulised valdkonnad, kus Euroopa Liidu koostööl on selge lisaväärtus ja nendega tuleb edasi minna. Seetõttu rõhutasin ka vajadust minna edasi Euroopa Liidu strateegilise kompassi algatusega, mis peaks valmima järgmise aasta kevadel," ütles Kallas.

Samas rõhutas peaminister sõnavõtus, et Euroopa julgeoleku tagamisel on peamine roll NATO-l. "NATO jääb Euroopa julgeoleku ja kollektiivkaitse alustalaks. Euroopa Liidu kodanikest elab rohkem kui 90 protsenti tegelikult NATO-s," märkis ta.

Kallas tähtsustas transatlantilist suhet Ameerika Ühendriikidega, aga ka Kanadaga. Samuti on oluline Euroopa Liidu kaitsekoostöö Ühendkuningriigiga. "Euroopa Liidu jaoks on kaitseküsimustes partnerid väga olulised," ütles peaminister.

Kallas rõhutas, et Euroopa Liidu liikmesriikide suutlikkus ohu korral tegutseda taandub reaalselt kasutatavatele sõjalistele võimetele. "Seetõttu on oluline, et EL-i liikmesriigid jätkaksid kaitsekulude suurendamist," lisas peaminister.

Ülemkogu tervitas ka uut Vahemere tegevuskava, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon ja EL-i välisteenistus. See sisaldab ka majanduslikku ja investeerimiskava lõunanaabritele, mille eesmärgiks on kaasa aidata pikaajalisele sotsiaalmajanduslikule taastumisele piirkonnas.