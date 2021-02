Kaja Kallas: Sputniku vaktsiinist ei pea tegema poliitilist instrument

"Kui Euroopa ravimiamet ütleb, et see on hea vaktsiin, siis see on meie jaoks samasugune vaktsiin nagu iga teinegi. See ei tohiks olla poliitiline instrument, vaid inimesed peaksid saama vaktsineeritud," märkis peaminister Kaja Kallas.

Kallas (Refomierakond) ütles "Otse Postimehest" erisaates, et kui Euroopa ravimiamet annab Venemaa koroonavaktsiinile rohelise tule, siis ei näe ta põhjust, miks ei peaks ka Eesti kaaluma Venemaa koroonavaktsiini soetamist, vahendas BNS. "See on samasugune vaktsiin nagu kõik teised," märkis Kallas.

"Venemaa kasutab seda Sputnikut võib olla poliitiliste eesmärkide saavutamisel. Miks nad ei vaktsineeri oma elanikkonda, vaid hoopis pakuvad seda vaktsiini väljapoole – see on selleks, et kasvatada oma mõju, samamoodi teeb ka Hiina," tõdes ta.

