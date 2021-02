Kalaranna promenaadi kallasrada saab peagi korda

Põhja-Tallinnas algasid Kalaranna promenaadi kallasraja remonditööd, mille käigus korrastatakse Suur-Patarei tänava juures asuv kaldakindlustus ning taastatakse promenaadi kõnnitee.

„Korda tehakse Suur-Patarei 24 hoone juures asuv kaldakindlustus ning ka promenaadi kallasrada saab 40 meetri ulatuses taastatud. Peale selle tuleb mere äärde veel uus jalakäijate promenaad, mis algab Suur-Patarei 24 juurest ning viib välja Kalasadamani,“ selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. „Põhja-Tallinn on atraktiivne piirkond nii tallinlaste kui ka linna külaliste seas, kes käivad meeleldi mere ääres jalutamas ja vaatamisväärsusi avastamas. Uus kõnnitee ning promenaad aitavad siduda kultuurilisi maamärke ning teha need huvilistele veelgi kättesaadavamaks.“

„Tallinn kui merelinn üritab võimalusel avada inimestele mereäärt, et see oleks jalutamiseks mõnus ja turvaline. Promenaad on linnaosa üks kauneimaid kohti, mis seob omavahel Kalasadama ja Patarei Merekindluse ning viib edasi ka Noblessneri linnakuni. Praegu on tegemist promenaadi remondi esimese etapiga – järgmisena korrastab Kalaranna kvartali arendaja lõigu Kalasadamast Suur-Patarei tänavani,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Kaldakindlustuse korrastustööd kestavad orienteeruvalt märtsi keskpaigani. Kõnnitee on plaanis asfalteerida kevadel ilmaolude paranemisel. Töid teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Tallinna Teede AS. Tööde maksumus on 57 000 eurot.

Kalaranna kvartali arendaja Pro Kapitali tellimusel valmiva jalakäijate promenaadi ehitus algab tänavu teises kvartalis.